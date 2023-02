Cos’è la sicurezza informatica e a cosa serve

Milano, 16 febbraio 2023 – Per sicurezza informatica o cyber security si intendono tutte quelle misure volte a massimizzare la difesa dei dati personali e dei dispositivi connessi alla rete da eventuali minacce esterne.

A chi si rivolge la sicurezza informatica

La cyber security è un tema sentito in ogni ambito. I pirati informatici hanno tra gli obiettivi principali il reperimento di dati sensibili, da quelli di identità a quelli relativi alla carte di pagamento. Da diversi anni è sempre più frequente acquistare beni e servizi su Internet, esponendosi potenzialmente a delle minacce. Che si tratti di ordinare del cibo o di giocare con le slot online, il tutto avviene nella maggior parte dei casi attraverso dei sistemi di pagamento elettronici gestiti da compagnie specializzate. Proprio per questa ragione è fondamentale avere contatti esclusivamente con aziende riconosciute e autorizzate dagli enti preposti: ad esempio, nel caso dei giochi e delle scommesse, è doveroso affidarsi a siti autorizzati dall’ADM, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come ad esempio il casino.betfair.it/p/casino-live. L’ADM, infatti, concede il diritto a operare in Italia solamente alle società che rispondono a determinati requisiti, garantendo la massima sicurezza agli utenti che usufruiscono dei servizi. Oltre a scegliere siti affidabili e con reputazione elevata, è opportuno mettere in atto delle ulteriori misure per minimizzare i rischi. Vediamo quali sono quelle principali.

Fare attenzione ai dati personali

Non bisogna mai fornire per telefono o per e-mail i propri dati personali né quelli delle carte di pagamento, poiché potrebbero essere utilizzati da malintenzionati per compiere fini illeciti.

Proteggere i dispositivi

Installare un buon antivirus e un efficace anti malware permette certamente di ridurre la possibilità che il proprio dispositivo venga infettato ed esposto ad attacchi informatici.

Attenzione al phishing

Non inserire mai nomi utenti e password rispondendo a una richiesta via e-mail: si tratta solitamente del noto “phishing”, ovvero una truffa che consiste nel copiare in tutto e per tutto la grafica di un sito con la finalità estorcere i dati agli utenti tramite delle comunicazioni fittizie, come ad esempio la convalida di un bonifico in arrivo o la riscossione di un premio.

Evitare le reti pubbliche

È bene connettersi sempre da reti sicure, come quella della propria abitazione o quella del proprio smartphone. Nei casi di connessioni pubbliche, come le reti WiFi messe a disposizione da hotel, stazioni ferroviarie e aeroporti, vi è un forte rischio che i dati in entrata e in uscita vengano violati. Per proteggersi da questo tipo di rischio vi sono le VPN, ossia dei network che offrono la possibilità di mascherare l’indirizzo IP e di criptare i dati inviati e trasmessi, ottima soluzione per rendere più sicuro qualunque device connesso a una rete.

Scegliere password complesse

Quando ci si registra a un sito è di vitale importanza scegliere una password complessa, poiché le combinazioni banali sono più facilmente violabili. Inoltre, è doveroso evitare di utilizzare la stessa password per più account e variare periodicamente la parola chiave.

