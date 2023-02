Sicurezza. Corsico, telecamere: accesi ventuno dispositivi nei parchi

Corsico (16 febbraio 2023) – Nei parchi Travaglia, Giorgella e Parco delle colline, l’amministrazione comunale ha attivato ventuno nuove telecamere. L’intervento ha richiesto un investimento complessivo di circa 150mila euro, dei quali 80mila (il massimo ottenibile) sono stati finanziati da un bando regionale.

«L’attivazione delle telecamere nei parchi – sottolinea il sindaco Stefano Martino Ventura – è il secondo passo della nostra strategia di copertura complessiva della città che nel 2020 era sprovvista di un sistema di videosorveglianza. Nel 2023 abbiamo messo a disposizione del comandante Sivieri, che ringrazio, risorse per un milione di euro per realizzare un ampliamento del sistema che massimizzi il controllo del territorio e aiuti il lavoro delle forze dell’ordine».

Nel 2021, sul territorio erano solo due le telecamere in funzione. Grazie agli investimenti comunali, nel 2022 ne sono state attivate trenta, alle quali si aggiungono le ventuno accese nell’ambito del progetto parchi, per un totale di oltre cinquanta dispositivi operativi su tutto il territorio corsichese.

«È un progetto – aggiunge Stefano Salcuni, assessore alla polizia locale – sia per la cittadinanza e per i più fragili, perché i bimbi devono poter giocare in sicurezza nei parchi, sia per la nostra polizia locale e per le forze dell’ordine: consentirà infatti di operare indagini in maniera più efficace, di mappare meglio i luoghi sensibili del territorio e di combattere il degrado e l’abbandono dei rifiuti.

Continueremo su questo binario, investendo altre risorse economiche sulla videosorveglianza –

conclude l’assessore Salcuni – perché riteniamo la sicurezza un asset strategico per il presente e il futuro della nostra città».

