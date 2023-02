Trezzano sul Naviglio. Una borsa di studio per la creatività

Al fianco del Comune di Trezzano, la Berlin Packaging Italy con sede a Trezzano ha

ideato un concorso rivolto alle scuole secondarie di primo grado e legato alla

creazione di un progetto di packaging di prodotto

(mi-lorenteggio.com) Trezzano, 16 febbraio 2023. Non una semplice borsa di studio legata al merito ma un concorso che permetta a ragazze e ragazzi di mettersi in gioco, sperimentando le proprie capacità di affrontare un lavoro e una sfida, sia pratica che emotiva.

Nasce da questa idea e dalla stretta collaborazione con il Comune, la proposta alle scuole

trezzanesi della Berlin Packaging Italy che ha scelto Trezzano sul Naviglio per il suo quartiergenerale EMEA e già da tempo ha avviato una serie di iniziative a sostegno della comunità di Trezzano sul Naviglio. Ora l’azienda ha sviluppato un progetto dedicato ai ragazzi e ragazze che frequentano le classi terze delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi Franceschi e Gobetti: un concorso di design legato alla creazione di un progetto di packaging di prodotto. La creatività dei ragazzi sarà premiata con una borsa di studio, che comprende un buono per l’acquisto di libri del primo anno delle scuole superiori e una giornata presso lo studio di progettazione dell’azienda.

“Oltre a una grande attenzione al nostro territorio come Berlin Packaging siamo da sempre

impegnati a supportare i giovani – commenta Alessandro Tonoli, CEO di Berlin Packaging Italia – dedicandoci a costruire esperienze formative e di crescita per i ragazzi di diverse età. Per questo siamo lieti di essere al fianco del Comune di Trezzano sul Naviglio e di offrire agli studenti del nostro territorio un progetto innovativo che comprende anche l’opportunità di trascorrere una giornata formativa presso il nostro studio di design in-house, Studio One Eleven. Questo permetterà ai ragazzi di toccare con mano il lavoro di sviluppo di un progetto di packaging, di sperimentarne le potenzialità e di vivere in prima persona un’esperienza che pensiamo possa regalare preziosi spunti di crescita personale e professionale”.

“Il Comune di Trezzano sul Naviglio – dichiara Giulia Iorio, assessora alla Pubblica istruzione – investe molto sulla scuola e sui progetti per gli studenti con il Piano di diritto allo studio. Progetti scelti con le scuole e condivisi tra i vari settori dell’Amministrazione comunale: l’ingresso delle aziende a scuola è certamente un valore aggiunto molto importante per ragazze e ragazzi, ma anche per noi Amministrazione e per le famiglie. Un’occasione di crescita per la nostra comunità e l’opportunità di conoscere una realtà produttiva all’avanguardia che magari in futuro potrà vedere nel proprio organico alcuni dei nostri piccoli creativi”.

“Quando nei mesi scorsi siamo stati contattati dal Comune per proporci la possibilità di istituire una borsa di studio in favore delle nostre studentesse e dei nostri studenti – dichiara Paola Maria La Monica, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale Gobetti – siamo stati subito pronti ad ascoltare e accogliere la proposta perché è importante che la scuola dialoghi e collabori con la realtà in cui è inserita. Le nostre studentesse e i nostri studenti, con questo concorso, avranno la possibilità di esprimere la loro creatività, di mettersi in gioco e non ultimo, scoprire potenzialità e inclinazioni di cui possono non avere consapevolezza. La sinergia tra Istituti scolastici, Comune e Aziende presenti nel territorio consente di aprire la scuola al territorio e permette alle nostre studentesse e ai nostri studenti, di conoscere la realtà produttiva presente a Trezzano anche in prospettiva di una successiva scelta scolastica e lavorativa. Il mio auspicio è che si possa consolidare la collaborazione avviata con altre importanti iniziative”.

“È importante che la scuola valorizzi i propri studenti – aggiunge Alessia Maione, dirigente

scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale Franceschi – collaborando in modo costruttivo con la realtà in cui è inserita. Visto il momento particolare che stanno attraversando i nostri studenti, ascoltando la proposta, ho evidenziato la necessità di pensare a una borsa di studio che non fosse legata al merito scolastico, ma che desse spazio alla libera espressione degli studenti coinvolti, attraverso la realizzazione di un prodotto ideato, progettato e realizzato interamente da loro stessi. I ragazzi si sentiranno liberi di esprimersi e di seguire le proprie idee scoprendo quella parte creativa di sé che spesso fatica a emergere. La collaborazione tra Istituti scolastici, Comune e Aziende presenti nel territorio consentirà inoltre un’importante interconnessione tra scuola e territorio e permetterà ai nostri studenti di conoscere da vicino la realtà produttiva di Trezzano”.

“Il tessuto industriale e produttivo del nostro territorio – conclude il sindaco Fabio Bottero – è una risorsa molto importante per la nostra comunità, ne è parte integrante fin dagli anni Sessanta del secolo scorso. Per questo, dal 2014 l’Amministrazione si è attivata per coinvolgere sempre di più le imprese locali nei progetti per la città e lavorare in sinergia anche con le istituzioni cittadine. Il Comune, insieme agli Istituti scolastici, ha accolto con molto entusiasmo la proposta di una borsa di studio per gli studenti che avranno la possibilità di sperimentare, ideare, essere creativi oltre a conoscere una realtà leader mondiale del settore del packaging, che opera con grandeinnovazione e attenzione all’ambiente e alla sostenibilità”.

L’evento di premiazione si terrà nel mese di maggio presso la sede dell’azienda in via Gioia: si sfideranno 30 finalisti, tre per classe, tra cui saranno selezionati dieci vincitori.

V.A.