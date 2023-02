Assago. Teatro Repower: dal 2 al 19 marzo sarà ancora Greasemania!

(mi-lorenteggio.com) Assago, 17 febbraio 2023 – La GREASEMANIA è inarrestabile! Il Teatro Repower, anche nella stagione 2022/2023 ospita GREASE, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto in Italia da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi. Un classico con lo stile di oggi, che unisce le generazioni, e che rappresenta un appuntamento fisso a grande richiesta nei cartelloni del Teatro Repower, dove ha collezionato, dall’inaugurazione nel 2003, 320.000 spettatori, risultando lo spettacolo più applaudito.

La Greasemania è inarrestabile e torna a Milano dopo sold-out in quasi tutte le regioni italiane, in un tour senza soluzione di continuità da febbraio 2022, e 80.000 spettatori che hanno condiviso il loro entusiasmo sui canali social della Compagnia della Rancia commentando “Coinvolgenti, emozionanti, travolgenti!”,

“Anni fa sono venuta con le amiche e ieri sera ho portato tutta la famiglia”, “Strepitosi! Grazie per le emozioni e la carica meravigliosa che mi avete dato!”, “Un pomeriggio indimenticabile per tutta la famiglia!”.

GREASE Il Musical è una magia coloratissima e luminosa, una festa da condividere con amici e famiglie senza riuscire a restare fermi sulle poltrone ma scatenarsi a ballare sulle note della famosissima colonna sonora: un fenomeno “pop” che conquista tutti grazie a un gruppo di giovani performer pieni di talento ed energia. Protagonisti Simone Sassudelli nel ruolo di Danny Zuko e Francesca Ciavaglia in quello di Sandy, reso indimenticabile da Olivia Newton-John, recentemente scomparsa; insieme a loro l’esplosivo Kenickie (Giorgio Camandona), la ribelle e spigolosa Rizzo (Gea Andreotti), Miss Lynch (Elena Nieri), i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school più celebre e un particolarissimo angelo rock. GREASE Il Musical è una macchina da applausi che, dal 1997, ha cambiato il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro; un inno all’amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell’adolescenza, oltre che a un’epoca – gli anni ’50 – che oggi come allora rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro. Si vedono tra il pubblico scatenarsi insieme almeno tre generazioni, ognuna

innamorata di GREASE per un motivo differente: la nostalgia del mondo perfetto degli anni Cinquanta, i ricordi legati al film campione di incassi del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John e alle indimenticabili canzoni, l’immedesimazione in una storia d’amore senza tempo, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota.

Teatro Repower e Compagnia della Rancia sono attenti a favorire la partecipazione a teatro come esperienza inclusiva. Sono già più di 2000, per esempio, gli studenti che assisteranno allo spettacolo a un prezzo speciale in orario curricolare, e ai quali è stata inviata una Guida alla Visione appositamente realizzata, con attività e spunti prima e dopo aver applaudito lo spettacolo.

Per la prima volta, un musical diventa accessibile: in occasione di una replica di GREASE, grazie alle audiodescrizioni, ai laboratori tattili e nella Lingua dei Segni Italiana promossi da Compagnia della Rancia con il supporto scientifico di ALI- Accessibilità Lingue e Inclusione e della professoressa Elena Di Giovanni, docente di traduzione per i media e accessibilità all’Università di Macerata, coordinatrice dei progetti di accessibilità nei principali teatri italiani e direttrice del Master internazionale in Accessibility to Media, Arts and Culture.

Compagnia della Rancia, inoltre, ha aderito con GREASE al Teatro Repower alla rete di Affido Culturale, progetto che promuove l’incontro e l’accesso alla cultura con opportunità di bellezza e di crescita rivolto a bambini, ragazzi e adulti, per pomeriggi alla scoperta del teatro musicale, della condivisione e delle emozioni. Il progetto Affido Culturale è attivo a livello nazionale selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Dal 2021 presente a Milano, da settembre 2022 prosegue grazie al contributo di Fondazione Cariplo con gli enti Mitades APS, Zerodiciotto

APS, Fondazione Somaschi, Mamme a Scuola ETS, La Cordata Coop, Ass. IBVA.

REdazione