Bergamo. Due gravi incidenti sul lavoro a Trescore Balneario e a Comun Nuovo

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 17 febbraio 2023 – Stamane, intorno alle ore 11.20, a Trescore Balneario, in via Calvarola, 13, nell’azienda Pulitor, un 20enne, per dinamiche in fase di accertamento, si è schiacciato una mano. Il ferito, dopo esser stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza della Croce Rossa di Entratico, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e i funzionari dell’ATS Bergamo, che hanno fatto tutti i rilievi per ricostruire quanto avvenuto.

Un altro grave infortunio è avvenuto a Comun Nuovo, in via Verdella, nella rotonda di fronte ad Eco Metal, alle 12.20, dove un uomo di 66 anni, mentre potava un albero, è stato colpito da un ramo, riportando un trauma cranico e uno al volto. Soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

V. A.