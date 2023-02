Buccinasco. Via per Rovido, interventi di potatura

Buccinasco (17 febbraio 2023) – Continuano gli interventi di manutenzione del verde comunale, in particolare sugli esemplari arborei, per mantenere e conservare il patrimonio esistente e salvaguardare la sicurezza dei cittadini e degli immobili presenti sul territorio.

Lunedì 20 febbraio inizierà l’intervento in via per Rovido dove sono previste potature e abbattimenti laddove necessario, per mettere in sicurezza la carreggiata. I lavori dovrebbero durare un paio di giorni, con il restringimento della carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato regolato da un semaforo. Per evitare il più possibile disagi alla circolazione, le attività inizieranno dopo le ore 9.30.

Per mantenere in sicurezza il territorio, durante la stagione invernale sono state programmate centinaia di potature e gli abbattimenti e rimozione di ceppaie, in corso di ultimazione. Inoltre il Settore Ambiente ha incaricato un agronomo per un centinaio di verifiche visive su esemplari arborei che, in base all’ultimo censimento, necessitano di ulteriori controlli in modo da aggiornare la fotografia generale del nostro patrimonio.