Milano, controlli della Polizia di Stato in zona Buenos Aires: arrestato 19enne con una serra di marijuana in casa

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2023 – Ieri a Milano la Polizia di Stato ha effettuato un servizio di prevenzione e controllo del territorio nella zona di corso Buenos Aires, piazza Lima e piazza Leonardo da Vinci, volto al contrasto del commercio e consumo di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, nonché al controllo di avventori e fruitori degli esercizi commerciali della zona.

Gli agenti del Commissariato Città Studi, coadiuvati dai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno controllato un totale di 18 autoveicoli e 68 persone, delle quali 6 risultate avere precedenti di polizia dopo il controllo in banca dati.

All’esito dei controlli, un bar di via Mangiagalli è stato sanzionato amministrativamente per inosservanza dell’ordinanza sindacale sulle slot machines.

A seguito di un controllo effettuato in viale Romagna dagli agenti del Commissariato Città Studi, un cittadino italiano di 19 anni è stato trovato in possesso di 11 grammi di hashish. I poliziotti, quindi hanno perquisito la sua abitazione in zona Gorla dove sono state rinvenute e sequestrate 7 piante di marijuana per un peso complessivo di 3,5 kg, con tutto il materiale necessario alla coltivazione, ovvero la serra stessa, vasi contenenti terriccio concimato, lampada, deumidificatore, tubo di areazione, prodotti chimici per la crescita, fertilizzazione e terriccio e circa 400 euro in contanti. Nell’appartamento erano presenti i genitori del ragazzo che sono stati indagati per detenzione ai fini di spaccio e resistenza al pubblico ufficiale in quanto hanno ostacolato più volte il controllo degli agenti. Il 19enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio.

Redazione