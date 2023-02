FINO AL 12 MARZO 2023 TORNA IL LUNA PARK MENEGHINO A PARCO SEMPIONE A MILANO CON PIÙ DI SESSANTA ATTRAZIONI – FOTO

Fa ritorno in città, dopo gli stop causa pandemia, uno dei parchi divertimento tra i più antichi d’Italia, che da più di cent’anni colora il Carnevale ambrosiano a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 febbraio 2023 – Un pezzo di storia dell’intrattenimento milanese torna a far divertire grandi e piccini nel cuore della città. Da sabato 18 febbraio a domenica 12 marzo 2023 Parco Sempione accoglie il Luna Park Meneghino, parco divertimenti tra i più antichi d’Italia che da più di cent’anni colora il Carnevale ambrosiano a Milano.

Dopo gli stop negli anni scorsi a causa della pandemia, la struttura torna a Parco Sempione con più di sessanta attrazioni, che si sviluppano da via Gadio all’Arena Civica. Giostre di pura adrenalina e intrattenimento per tutta la famiglia, con angoli di street food e golosità. Inoltre, come da tradizione, sono in programma diversi eventi collaterali i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.

Il Luna Park Meneghino è aperto a Parco Sempione fino a domenica 12 marzo 2023 nei giorni feriali dalle 14 alle 19.30 e in quelli festivi e prefestivi dalle 10 alle 20.