(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 febbraio 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13.35, in via Torino, all’altezza dell’incrocio con via della Asole, una ragazza di 20 anni è stata investita da un tram della Linea 3. Soccorsa da un’automedica e da un’ambulanza, la ferita è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

V. A.