(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 febbraio 2023 – Questa notte, intorno alle ore 2.30, lungo la A4, in direzione Torino, all’altezza della Barriera Milano Ghisolfa, in un incidente tra due auto, la cui dinamica è in fase di accertamento, due donne, una di 60 anni e una di 54 anni sono decedute, mentre un uomo di 34 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

Redazione