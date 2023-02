Prove generali all’Allianz Cloud: Milano ospita Trento per il nono turno di ritorno

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 18 febbraio 2023 – L’Allianz Powervolley Milano si prepara al penultimo match casalingo della regular season 2022-2023; avversaria di turno per la compagine meneghina è la formazione vicecampione del mondo dell’Itas Trentino.

Partita dai molteplici spunti quella tra Milano e Trento, con le due formazioni che si sfideranno per due volte in sei giorni, prima in Superlega e poi nella seconda delle due semifinali durante la Final Four della Del Monte Coppa Italia Superlega, nella sempre affascinante cornice del Palazzetto dello Sport di Roma.

Per Piano e compagni il focus è ora puntato sulla gara di campionato, tra il desiderio di tornare subito alla vittoria, dopo il bruciante stop patito a Piacenza, e la voglia di confermarsi dopo il roboante successo per 1-3 maturato nella gara di andata alle pendici del Monte Bondone. Il compito non è chiaramente dei più semplici per la formazione meneghina che ha però bisogno, a tre giornate dal termine della regular season, di incamerare punti importanti per continuare ad inseguire ed ottenere uno slot nella griglia playoff.

La formazione vice campione del mondo dell’Itas Trentino, arriverà all’Allianz Cloud altrettanto affamata di punti, dopo aver perso il secondo posto in classifica a favore di Modena. Riccardo Sbertoli, grande ex dell’incontro, e tutta la formazione di coach Lorenzetti, sono reduci da una gran battaglia in cui sono riusciti a strappare un punto alla corazzata Perugia e vorranno continuare ad alzare il proprio livello di gioco per concludere al meglio la prima parte di stagione.

I numeri parlano di una supremazia di Trento negli scontri diretti: delle venti gare disputate in passato, i meneghini sono riusciti ad imporsi solo in tre occasioni sulla forte formazione dolomitica ma daranno il tutto per tutto per non perdere il treno playoff e approcciarsi alla settimana della Coppa Italia nel migliore dei modi, provando a regalare ai tanti tifosi che affolleranno l’impianto di piazza Stuparich, una serata di grande pallavolo.

DICHIARAZIONE

Yuki Ishikawa (Allianz Powervolley Milano): «Sappiamo che sarà una partita difficile, Trento è lo stesso avversario contro cui giocheremo anche la prossima settimana, ma procediamo una gara alla volta e adesso pensiamo a quella di domenica perché sarà una partita molto importante per il nostro campionato. Ci dobbiamo preparare per iniziare l’incontro con la giusta mentalità giocando la nostra pallavolo. All’andata siamo stati molto bravi, però si trattava di una partita diversa, l’importante per questa sfida sarà scendere in campo fin da subito con aggressività e pazienza perché Trento in difesa sta facendo molto bene, quindi dovremo essere pronti a sostenere scambi lunghi».

STATISTICHE

Il match Allianz Powervolley Milano – Itas Trentino sarà il confronto numero 21 tra le due società: 3 successi per Milano, 17 per Trento.

EX

Riccardo Sbertoli a Milano per sei stagioni dal 2015 al 2021

DIRETTA TV

Il match delle 20.30 Allianz Powervolley Milano – Itas Trentino sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Loser – Vitelli, Mergarejo– Ishikawa, Pesaresi (L). All. Piazza.

Itas Trentino: Sbertoli – Kaziyski, Podrascanin – Lisinac, Lavia – Michieletto, Laurenzano (L). All. Lorenzetti.

Arbitri: Florian – Giardini. (Marconi, Bassan).

Impianto: Allianz Cloud di Milano