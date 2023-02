TRIENNALE MILANO – appuntamenti dal 21 al 26 febbraio

GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

21 – 26 febbraio

21 febbraio

11.00 Conferenza stampa | Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani

Accredito stampa disponibile a questo link

Presentazione alla stampa della prima tappa della seconda edizione di Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani, iniziativa espositiva ed educativa itinerante di Associazione Genesi, a cura di Ilaria Bernardi. Vengono presentate in Triennale le nuove quindici acquisizioni entrate a far parte della Collezione d’arte contemporanea dell’Associazione tra il 2021 e il 2022, mai esposte finora, e un nucleo di opere della stessa Collezione già esposte nella prima edizione del progetto: dipinti, sculture, fotografie e video realizzati da artisti di tutto il mondo che riflettono sulle urgenti questioni culturali, ambientali, sociali e politiche del nostro tempo. Intervengono: Stefano Boeri, Presidente Triennale Milano; Letizia Moratti, Presidente Associazione Genesi; Franco Anelli, Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore; Marco Magnifico, Presidente FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano; Gabriele Nissim, Presidente Fondazione Gariwo, la foresta dei Giusti; Federico Moro, Segretario Generale RFK Italia – Robert F. Kennedy Human Rights; Alberto Piatti, Responsabile dello Sviluppo Sostenibile Eni; Clarice Pecori Giraldi, Curatrice Collezione Genesi; Ilaria Bernardi, Curatrice Progetto Genesi.

18.30 Incontro | Lezioni di anatomia del design

Ingresso gratuito previa prenotazione: triennale.org

Triennale Milano presenta Lezioni di anatomia del design, primo incontro di un format che invita un designer e un imprenditore ad analizzare alcune collezioni di oggetti che li hanno visti protagonisti nei rispettivi ruoli. In questo primo appuntamento, il sodalizio con San Lorenzo sarà un’occasione preziosa per passare in rassegna alcuni dei caratteri della progettazione di Tobia Scarpa.

L’incontro sarà introdotto da Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, e ospiterà gli interventi di Tobia Scarpa, architetto, e Ciro Cacchione, fondatore di San Lorenzo, in conversazione con Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano. Concluderanno il talk Letizia Caramia e Morten Thuesen, fondatori di OLDER studio.

22 febbraio

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

23 febbraio

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Su iscrizione, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

18.30 Presentazione volume | Il capitale naturale. Idee e soluzioni dei massimi esperti internazionali per fare pace con il Pianeta

Ingresso gratuito previa prenotazione: triennale.org

Presentazione dell’ultimo libro del Vicedirettore di SkyTg24, Daniele Moretti, Il capitale Naturale. Idee e soluzioni per fare pace con il Pianeta (Paesi Edizioni). Una raccolta unica e originale di esperienze e testimonianze dei grandi interlocutori del dibattito ambientale. Saranno in dialogo con l’autore, Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano; Elisa Palazzi, professoressa di Fisica del Clima presso l’Università degli studi di Torino, che hanno contribuito con i loro interventi a costituire il mosaico di voci presenti nel libro; e Stefano Pogutz, autore della prefazione, Full time MBA Director, SDA Bocconi School of Management, e Head of Vertical Sustainability, Bocconi for Innovation Sustainability Lab. L’incontro è moderato da Giuseppe De Bellis, Direttore di SkyTg24. Alla presentazione sarà presente anche l’editore Luciano Tirinnanzi.

19.30 FOG Festival | FOG (live A/V)

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Radio Raheem, piattaforma media e culturale e resident radio di Triennale Milano, rappresenta da sempre una delle migliori anime musicali di FOG. E in occasione della sesta edizione del festival – e dopo il folgorante debutto al Barbican di Londra – presenta la performance audiovisiva firmata dalla sound designer italo-olandese Grand River insieme al media artist Marco Ciceri. La musica elettronica e il minimalismo delle immagini si incontrano per guidare un’esplorazione in territori sconosciuti, oltre i confini della razionalità, per svelare ciò che si cela al di là della coltre di nebbia. Un evento live unico preceduto dall’ambiente sonoro – tra texture e armonia – assemblato appositamente dal duo 2AM, composto da Adele Altro e Marco Monaci.

25 febbraio

Dalle ore 12.00 del 25 febbraio alle ore 12.00 del 26 febbraio.FOG Festival | Musica per un giorno (Anno 8)

Presso Il Lazzaretto

Performance a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Musica per un giorno è una durational performance unica nel suo genere. Un solo incontro all’anno per un ciclo complessivo di 24 anni. 24 ore continuative che offrono la possibilità di abitare fisicamente e mentalmente l’arco di una giornata come uno spazio unico, al contempo spiazzante e familiare. Né un concerto né una performance di danza: piuttosto un’occasione di esplorazione immersiva alla ricerca di stati, opportunità, condizioni e limiti percettivi. Il tempo esteso diventa l’ingrediente fondamentale per osservare il confine tra attività e stasi, tra suono e movimento. Le modalità di interazione consuete cedono il posto alla voce interiore, all’osservazione, al respiro.

15.30 Laboratorio | Formaforme

Laboratorio per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Nel corso del laboratorio legato alla mostra Angelo Mangiarotti. Quando le strutture prendono forma, verranno analizzati, smontati e rimontati i progetti dell’architetto e designer Angelo Mangiarotti, alla ricerca dei segreti che contengono. Il laboratorio è pensato per essere inclusivo e impiegherà sistemi comunicativi accessibili come CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) che facilitano la fruibilità dei materiali anche per bambine e bambini neurodivergenti.

26 febbraio

