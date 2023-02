Milano. Incidente in via Gozzoli, motociclista in codice giallo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2023 – Intorno alle ore 12.00 di oggi, ennesimo incidente in via Benozzo Gozzoli, nel tratto antistante l’accesso secondario per l’Ipercoop, dove, per una dinamica in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, una moto scooter, con due persone a bordo, una ragazza di 32 anni e un uomo di 34, e una vettura si sono scontrate.

Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica. La motociclista, dopo le prime cure, è stata trasportata in codice giallo in ospedale, il ragazzo in codice verde.