Milano. Una svastica, composta da pali della recinzione, lì dove c’è il Monumento al Deportato.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2023 – “Gravissima provocazione neofascista al Parco Nord. Un’enorme svastica è comparsa questa mattina al Parco Nord di Milano, dove sorge il Monumento al Deportato, tracciata sul prato dalla parte di Bresso, dopo che è stata divelta la recinzione. E’ una gravissima provocazione di stampo fascista che costituisce un vergognoso oltraggio a tutti coloro che persero la vita a seguito della deportazione nei lager nazisti, per avere scelto di lottare contro le nefandezze del nazifascismo. Chiediamo alle pubbliche autorità di fare tutto il possibile per individuare i responsabili di questo ignobile atto e di impedirne il ripetersi. Da parte nostra manterremo alta la nostra vigilanza a difesa della democrazia nata dalla Resistenza, la cui eredità più preziosa è la nostra Carta Costituzionale” dichiara Roberto Cenati, Presidente Anpi provinciale di Milano.

“Prima a Roma, ieri a Firenze, oggi a Milano. E domani dove? I fascisti hanno rialzato la testa e lo stanno facendo non solo di notte ma anche, sentendosi del tutto legittimati nelle loro azioni squadriste, in pieno giorno. Forse si sentono legittimati proprio da chi, al posto di difendere e rappresentare le Istituzioni e i valori antifascisti e democratici contenuti all’interno della nostra Costituzione, vanta di avere busti di Mussolini in casa, da chi considera Mussolini, e riporto, “un buon politico”, da chi usa un linguaggio violento, xenofobo e pieno di odio. La destra al governo condanni in modo intransigente, senza tentennamenti, quello che sta accadendo nel Paese”. Lo dichiara la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani.

“A nome della comunità delle democratiche e dei democratici milanesi ci uniamo alla ferma condanna dell’Anpi per la vergognosa, sfrontata e indegna provocazione fascista comparsa questa mattina al Parco Nord di Milano – aggiunge -. Una svastica, composta da pali della recinzione, lì dove c’è il Monumento al Deportato. Manteniamo alta, altissima, l’attenzione sulle libertà e sui diritti”, conclude.

Rifondazione Comunista esprime la propria solidarietà all’Aned per la gravissima provocazione di stampo nazista di questa mattina. Con il governo Meloni i fascisti e nazisti escono allo scoperto Oggi una enorme svastica a profanare il Monumento al deportato a Sesto san Giovanni, ieri un pestaggio squadrista a Firenze da parte dei giovani di Fratelli d’Italia ai danni di alcuni studenti. Citiamo gli ultimi due episodi che segnalano una spudoratezza crescente dei gruppi neofascisti che si sentono ormai protetti e giustificati a compiere violenze e provocazioni.

Saremo presenti, come sempre, alle iniziative che Anpi e Aned proporranno. Non ci aspettiamo alcuna azione concreta dal governo e dalle istituzioni, riteniamo che sia necessario organizzare un fronte antifascista che sappia combattere con la dovuta determinazione i fascisti e nazisti ormai autorizzati a fare qualsiasi nefandezza.