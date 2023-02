Escape room: a quali film si ispirano?

Milano, 20 febbraio 2023 – Le escape room sono un fenomeno di costume che negli ultimi anni è diventato molto in voga anche nel nostro paese. Sempre più persone di ogni età decidono di farsi coinvolgere da queste attrazioni e dagli enigmi che si celano all’interno delle ambientazioni ricostruite in queste “stanze della fuga”.

Spesso le ambientazioni e le storie raccontate in queste simulazioni dal vivo non sono del tutto “originali” ma prendono ispirazione da alcuni film famosi che sono entrati nella storia del cinema e nell’immaginario collettivo.

Le escape room prendono spunto da alcune di queste opere cinematografiche per ricostruire gli ambienti e immaginare trame in grado di far vivere ai giocatori un’esperienza realistica e immersiva che possa soddisfare gli appassionati di ogni tipo.

Infatti a seconda del genere preferito (horror, thriller, fantasy, ecc) possiamo trovare diverse ambientazioni e possiamo risalire ad alcuni dei film da cui è stato preso spunto per la realizzazione dello scenario o della storia.

Scopri quali sono i film più famosi che hanno ispirato le escape room:

Escape room avventura

Il genere avventura è sicuramente una delle esperienze più immersive che si possano trovare all’interno di queste stanze di gioco dal vivo.

Vestire i panni di un archeologo alla ricerca di un tempio perduto o ritrovarsi su una nave pirata alla ricerca di leggendari forzieri sono sicuramente esperienze che molti di noi hanno sognato di vivere almeno una volta nella vita guardando film o serie tv.

I film che hanno ispirato le escape room a tema avventura possono essere davvero moltissimi ma ci sono alcune saghe cinematografiche che è impossibile non citare:

Indiana Jones: i film del leggendario Henry Jones Jr hanno accompagnato la crescita di intere generazioni. La saga è iniziata negli anni ‘80 e sta continuando anche ai giorni nostri. L’intramontabile Harrison Ford ancora oggi è una delle icone del cinema mondiale, anche grazie all’interpretazione di questo archeologo creato dall’immaginazione di George Lucas. Nel corso delle sue avventure Indiana Jones era sempre alle prese con enigmi, codici e trabocchetti che hanno spinto il personaggio fino ai confini del mondo conosciuto tra tempi misteriosi, nazisti e persino civiltà aliene.

Tomb Raider: forse uno degli adventure game più famosi di sempre. Si tratta di una serie di videogiochi che sono iniziati a uscire alla fine degli anni novanta e che hanno attraversato tutte le generazioni di console Play Station. Nel corso degli anni, a fianco dei videogiochi, sono stati girati anche una serie di film con Angelina Jolie che, nei panni di Lara Croft, ha interpretato il personaggio in due pellicole cinematografiche di successo, dove riesce a salvare il mondo in più occasioni interpretando codici del passato, risolvendo enigmi ed evitando trappole mortali di ogni tipo.

Pirati dei caraibi: I film sui pirati ci sono sempre stati ma non vi è dubbio che siano tornati alla ribalta all’inizio degli anni 2000 con la saga dei “Pirati dei Caraibi” con protagonista Johnny Depp che, grazie al personaggio di Jack Sparrow, ha dato vita ad un’interpretazione fuori dagli schemi tanto divertente quanto imprevedibile e spericolata. Questo è uno dei motivi per cui le escape room pirati sono molto ricercate dagli amanti del genere. Grazie a queste stanze è infatti possibile immergersi in una delle ambientazioni più coinvolgenti che ci possono essere e immedesimarsi anche in alcuni dei personaggi a cui il pubblico è rimasto più affezionato negli ultimi decenni.

Il Signore degli anelli: Una delle saghe fantasy più importanti che siano mai state create. Si tratta di romanzi epici fantasy scritti da J. R. R. Tolkien la cui trasposizione cinematografica ha introdotto effetti speciali che fino a quel momento non erano mai stati visti sul grande schermo. Il grande successo di pubblico e di critica ha portato alla creazione di altre trilogie e serie tv che proseguono ancora oggi.

Escape room horror

Le escape room Horror sono un’esperienza più agghiacciante ed adrenalinica, adatte a chi sta cercando un ambiente avvolto da mistero e paura..

Le ambientazioni del genere horror hanno le loro origini da un serie di scrittori che sono entrati nella storia della letteratura del genere. Tra i massimi esponenti troviamo sicuramente Stephen King, da molti definito come “Il maestro dell’Horror”.

Sono moltissimi gli adattamenti cinematografici e televisivi ispirati ai suoi romanzi. Tra questi ricordiamo alcuni dei più famosi: Carrie lo sguardo di Satana (1976), Shining (1980), The dead zone (1976), Misery non devi morire (1990), Gli adoratori del male (1998), Secret Window (2004) e molti altri.

Proseguendo nel genere horror non possiamo poi non citare il regista Sam Raimi con la trilogia de La Casa (1981) che narra la storia di cinque ragazzi che vanno a trascorrere un fine settimana in una baita isolata in montagna in mezzo ai boschi. Dopo aver sentito un rumore sinistro trovano una cantina e al suo interno un libro, un antico pugnale cerimoniale e una registrazione. Dopo averla ascoltata…

La trilogia poi è stata completata con La Casa 2 (1987) e L’armata delle tenebre (1992).

Il tema della casa stregata e misteriosa dispersa in mezzo al bosco è un punto di partenza di alcune tra le storie horror più importanti che vengono prese come ispirazione anche per alcune escaper room che traggono spunto anche da questa trilogia

Infine è doveroso citare altri film e saghe che hanno dato vita a personaggi entrati nella leggenda cinematografica dei racconti horror:

L’esorcista (1973).

La saga di Venerdì’ 13 con il personaggio di Jason.

I vari film di Nightmare (il personaggio di Freddy Krueger è ormai l’archetipo del male).

La saga di Halloween che ha introdotto Michael Myers consociuto anche come l’uomo nero.

The Ring (2002) e The Ring 2 (2005).

e molti altri.

I luoghi, le situazioni, i personaggi e gli eventi raccontati in queste storie rappresentano alcune delle vicende più utilizzate nelle ricostruzioni e scenografie horror. Queste storie sono infatti ambientate in luogni sinistri come case abbandonate, cimiteri, boschi misteriosi che donano alle storie un senso di insicurezza e paura perfette anche per le escape room a tema horror.

Anche le stanze di fuga dal vivo a tema Horror sono fra le più ricercate e sono perfette per le persone che sono alla ricerca di emozioni forti e di un’esperienza di terrore in grado di scatenare forti sensazioni di paura e angoscia. Per questo motivo sono più adatte ad adulti e ragazzi.

Escape room investigative

Concludiamo parlando delle escape room investigative che permettono di immergersi in racconti criminali nei quali diventare protagonisti della storia, impersonando spesso il detective, indagando su crimini irrisolti e avvolti dal mistero.

In queste stanze entrerete nei panni di investigatori che dovranno indagare su misteri, omicidi, rapimenti che dovrete risolvere prima che sia troppo tardi.

Queste stanze conosciute anche con il nome di detective escape room donano una sensazione di adrenalina non solo per le ambientazioni curate ma anche per l’intreccio delle storie che, nella maggior parte dei casi, sono guidate, per fare in modo che la risoluzione del mistero avvenga gradualmente.

In questo modo i giocatori possono immergersi nel racconto e portare il proprio personaggio a risolvere il mistero assaporando il momento in cui troveranno la soluzione del caso.

Anche per il genere investigativo esistono moltissime fonti di ispirazione tra cui possiamo nominare:

Le storie basate sul personaggio di Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle da cui sono stati tratti moltissimi film e serie tv di cui i più recenti film con Robert Downey Jr. dal titolo Sherlock Holmes (2009) e Sherlock Holmes – Gioco di Ombre (2011) e la serie televisiva della BBC Sherlock (2010- 2017).

Il personaggio di Hercule Poirot ideato dalla scrittrice Agatha Christie che, anche in questo caso, ha avuto numerose trasposizioni cinematografiche di cui probabilmente il più famoso è Assassinio sull’Orient Express (1974) e la più recente miniserie della BBC Dieci piccoli indiani (2015).

La serie tv True detective (in onda dal 2014).

Il nome della rosa (1986) con Sean Connery.

L.A. Confidential (1997) per la sua ambientazione noir e misteriosa.

Blade Runner (1982) che mescola il genere investigativo alla fantascienza.

Il silenzio degli innocenti (1991) con il personaggio di Hannibal Lecter che mette insieme il genere poliziesco/investigativo con il genere thriller vincitore dell’oscar come miglior film anche grazie alla grande interpretazione da parte di Anthony Hopkins.

Anche in questo caso è impossibile elencare tutti i film o la trasposizioni televisive che hanno coinvolto il genere investigativo.

Come abbiamo visto però esistono molte fonti di ispirazione da cui le escape room possono aver preso spunto e che possono soddisfare ogni tipo di esigenza e gusto personale.

Cosa aspettate?

Immergetevi anche voi in queste storie e lasciatevi coinvolgere da queste esperienze uniche che sapranno divertirvi e emozionarvi.

L. M.