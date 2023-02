(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 febbraio 2023 – Stamane, in viale Don Sturzo, cinque attivisti di Ultima Generazione, hanno bloccato il traffico sedendosi in strada esibendo uno striscione con la scritta ‘Non paghiamo il fossile’. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno portato in caserma cinque manifestanti.

V. A.