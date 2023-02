MILANO, PRESIDENTE FONTANA E SALVINI A FIERA CALZATURA: LOMBARDIA VALORIZZA MADE IN ITALY ED ESALTA ALTA QUALITÀ NOSTRI PRODOTTI

Milano, 20 febbraio 2023 – Visita del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, al ‘Micam’ di Milano, il salone internazionale della calzatura in corso in Fiera a Rho fino al 22 febbraio giunto alla novantacinquesima edizione.

Mille brand, metà dei quali internazionali, della produzione calzaturiera, sono presenti in Fiera. Nomi storici insieme a vere e proprie icone della moda più amata dai giovanissimi.

“Un appuntamento particolarmente importante per gli operatori – ha detto il presidente Attilio Fontana – che conferma Milano e la Lombardia punto di riferimento per la valorizzazione del made in Italy e di ogni tipo di scambio commerciale. Ho incontrato imprenditori con i quali abbiamo condiviso come l’altissima qualità dei nostri prodotti sia frutto di lavoro e grande sacrificio e sinonimo d’eccellenza”.

