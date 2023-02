(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 febbraio 2023 – Intorno alle ore 4.30 di questa notte, in un parcheggio di Passirana di Rho, due automezzi dei Vigili del Fuoco sono stati impegnati per domare le fiamme divampate in nove auto.

In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto e l’origine dei roghi.

