Arbitrato, 140 universitari di tutta Europa si sfidano il 23 e 24 febbraio a Roma e simulano udienze

(mi-lorenteggio.com) Roma, 21 febbraio 2023 – Il 23 e il 24 febbraio 2023 si tiene a Roma la 8°edizione dell’AIA CAM Pre-Moot, organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano (CAM) e dall’AIA, l’Associazione Italiana per l’Arbitrato. Si tratta di una competizione che vede circa 140 studenti di 16 Università provenienti da tutt’Europa sfidarsi su tecniche di difesa persuasiva, con l’ambizione di diventare esperti di arbitrato commerciale. Che cosa è un “Moot”: il “mooting” è un’attività curriculare diffusa in molte scuole di diritto; si basa sull’apprendimento delle tecniche di difesa persuasiva. Gli studenti, detti “mooters”, partecipano a procedimenti arbitrali simulati che comportano la stesura di memorie e discussioni orali.

Come avviene il “Pre-Moot AIA-CAM”: i ragazzi, durante gli incontri, svolti in forma di dibattiti, affrontano un caso giuridico davanti ad un collegio di arbitri; mettono così in pratica le competenze e le conoscenze acquisite durante gli anni di studio, simulando le sfide tipiche dei legali di parte: gestione del tempo, responsabilità e organizzazione. L’evento prende il nome di “Pre-Moot”, perché con la sfida del Pre-Moot gli studenti si preparano per partecipare alla 30° Competizione internazionale di arbitrato “VIS Moot” di Vienna, che si tiene a Vienna dal 31 marzo al 6 aprile 2023.

In questa 8° edizione del Pre-Moot AIA-CAM i ragazzi si sfidano in 4 round (simulazioni di udienze arbitrali); al termine il team con il punteggio più alto verrà proclamato vincitore e alla squadra verranno offerte cinque partecipazioni all’Italian Arbitration Day (IAD) che si terrà a Milano il 4 luglio 2023 organizzato da AIA e CAM. Verrà dibattuto il caso di una transazione di vendita internazionale soggetta alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni del 1980, coinvolgendo anche questioni procedurali dell’arbitrato, come la giurisdizione e i poteri di un tribunale arbitrale.

“Le competizioni di arbitrato come il “Pre-Moot” – ha dichiarato Stefano Azzali, Direttore Generale della Camera Arbitrale di Milano – rappresentano un ottimo trampolino di lancio per i giovani, che un domani si proietteranno nell’ambito legale e nella gestione di controversie attraverso l’arbitrato”. Per la Camera Arbitrale di Milano: arbitrato in crescita del 28% negli ultimi 4 anni. Si riduce del 7% la durata dei procedimenti. L’arbitrato CAM si diffonde in Italia: attive 24 convenzioni con Camere di commercio italiane, Ordini professionali ed associazioni come l’AIA di Roma. Siglate nuove convenzioni con la Camera di commercio di Padova, con Curia Mercatorum (Camere di commercio di Venezia-Rovigo e di Belluno-Treviso) e con l’Ordine degli Avvocati di Monza.

Ha dichiarato Maria Beatrice Deli, Segretario Generale dell’AIA, Associazione Italiana per l’Arbitrato: “Anche quest’anno come AIA e CAM ci proponiamo di garantire ai 16 team partecipanti da ogni parte del mondo la medesima esperienza, anche se virtuale, mettendo l’attività delle due più importanti istituzioni italiane di questo settore al servizio della formazione dei professionisti dell’arbitrato”.

Le 16 Università partecipanti all’8° edizione: University of Belgrado (Serbia); University of Bologna – Alma Mater Studiorum (Italia); Bocconi University, Milan (Italia); Cattolica del Sacro Cuore University, Milan (Italia); Charles University of Prague (Czech Republic); University of Milan-La Statale (Italia); University of Montenegro (Montenegro); Nova University of Lisbon (Portugal); University of Prishtina (Kosovo); Queen Mary University of London (England); CEU San Pablo University (Brasil); Sciences Po Law School, Paris (France); University of St. Gallen (Svizzera); Università degli Studi di Trieste (Italia); Università degli Studi di Torino (Italia); Università degli Studi di Verona (Italia). Studi legali e enti a sostegno della 8° edizione del Pre-Moot: Certificate, International Commercial and Investiment Arbitration; C.M.S. Law. Tax; DLA Piper; Elexi; Gianni & Origoni; PBC Legal; Bonelli Erede with Lombardi; Freshfields Bruckhaus Deringer; Carnelutti Law firm; Squire Patton Poggs; Linklaters; Pavesio e Associati with Negri-Clementi.