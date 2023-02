BANCO FRESCO: IL 23 FEBBRAIO RIAPRE LO STORE DI PAULLO CON NUOVI REPARTI E PIÙ OFFERTA

(mi-lorenteggio.com) Paullo, 21 febbraio 2023 – Tutto pronto per la riapertura dello store di Paullo (MI) di Banco Fresco, la catena food retail specializzata nei freschissimi ispirata al mercato coperto di una volta ma in una chiave moderna.

Dopo una breve chiusura temporanea, da giovedì 23 febbraio il punto vendita riaprirà le porte con significative migliorie e con un’offerta completamente rinnovata e allargata, seguendo la filosofia di Banco Fresco orientata alla soddisfazione del consumatore e alla qualità.

La grande novità è rappresentata dall’introduzione del reparto surgelati; una scelta che Banco Fresco ha adottato per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti e per garantire sempre una spesa completa e conveniente. Inoltre, l’insegna ha voluto anche rinnovare e ampliare il reparto ortofrutta del negozio, cuore centrale dell’offerta della catena. E non finisce qui, perché nel supermercato di Paullo i clienti troveranno anche una nuova panetteria interna al negozio, che ogni giorno offrirà prodotti freschi direttamente dal forno.

Il punto vendita di Via Santa Maria Mazzarello a Paullo ha una superficie commerciale di 1000 mq, e la sua apertura nel 2022 ha portato valore per il territorio e nuove opportunità di lavoro grazie all’inserimento di 40 risorse.

Con un assortimento sempre più variegato di referenze, che ad oggi sono più di 5.000 dall’ortofrutta ai formaggi e latticini, dalla macelleria alla panetteria e fino alla pescheria, i supermercati Banco Fresco nascono dall’idea di combinare cibo buono e sano con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Per questo Banco Fresco lavora ogni giorno per migliorare la sua offerta grazie all’equilibrio tra qualità, convenienza e stagionalità, secondo un modello del tutto innovativo per la vendita dei freschi. È grazie a questi elementi che è stata valutata dai propri clienti come l’insegna più soddisfacente[1] per i suoi reparti ortofrutta e pescheria.

PROFILO BANCO FRESCO

Nata nel 2017, Banco Fresco è la catena retail specializzata nei freschissimi con due punti vendita in Piemonte, a Torino e Beinasco, e cinque in Lombardia, a Crema, Cremona, Cantù, Paullo e Varedo.

Banco Fresco, propone un vasto assortimento su tutte le categorie merceologiche dei freschissimi: più di 5.000 referenze, che vanno dall’ortofrutta, cuore centrale dell’offerta, ai formaggi e latticini, passando per la macelleria e salumeria, pescheria, panetteria e grocery. Prodotti ricercati, provenienti sia dalla filiera italiana con le sue numerose eccellenze locali, ma anche dalla filiera estera, con l’obiettivo di garantire tutto l’anno un binomio costante di convenienza e qualità.

