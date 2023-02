Basiglio (21 febbraio 2023) – Per la prima volta dopo la pandemia, si torna a festeggiare il Carnevale tutti insieme in piazza, sabato 25 febbraio. “Prima dell’emergenza sanitaria – commenta il sindaco Lidia Reale – per Carnevale venivano organizzate diverse iniziative. Per un ritorno alla normalità anche nei festeggiamenti, ho proposto alle associazioni di organizzare insieme appuntamenti che coinvolgano il territorio”.

Redazione