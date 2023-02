Buccinasco. Da mercoledì 22 febbraio, in via sperimentale, cambia la viabilità nelle vie G. Carducci, C. Porta, Gorizia e Siena

Buccinasco (21 febbraio 2023) – Per migliorare la circolazione stradale, aumentare gli spazi di sosta e superare alcune criticità, da mercoledì 22 febbraio cambia in via sperimentale la viabilità nelle vie Giosuè Carducci, Carlo Porta, Gorizia e Siena.

Nel dettaglio:

Via Giosuè Carducci

l’istituzione di appositi spazi di sosta sul lato civici dispari;

l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00, sul lato civici pari;

Via Carlo Porta:

Via Carlo Porta: l’istituzione di appositi spazi di sosta sul lato civici dispari;

l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00, sul lato civici pari;

Via Gorizia:

Via Gorizia: l’istituzione del senso unico di circolazione (con direzione da via Isonzo verso Via Asiago);

l’istituzione di appositi spazi di sosta su entrambi i lati;

l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00, su entrambi i lati, al di fuori degli

appositi spazi di sosta;

Via Siena:

appositi spazi di sosta; Via Siena: l’istituzione del senso unico di circolazione (con direzione da via Fratelli Di Dio verso Via Liguria);

l’istituzione di appositi spazi di sosta su entrambi i lati;

l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00, su entrambi i lati, al di fuori degli

appositi spazi di sosta.

“In seguito a diverse segnalazioni da parte dei residenti – dichiara il sindaco Rino Pruiti – la Polizia

locale ha rilevato alcune criticità e valutato l’opportunità di sperimentare nuove soluzioni

viabilistiche che permettano una circolazione più fluida anche per evitare eccessive difficoltà di

manovra in ingresso e in uscita dai passi carrai. Raccomandiamo a tutti di rispettare le nuove

disposizioni e prestare la massima attenzione alla nuova segnaletica”.