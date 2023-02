CESANO BOSCONE. GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE NEL WEEKEND DI CARNEVALE: VIDEO IN ARCHIVIO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 21 febbraio 2023 – Segnaliamo le principali iniziative e appuntamenti in città, da giovedì a domenica. Tra gli appuntamenti principali il ritorno del Carnevale dopo la pandemia.

Ecco il video del 2019 prima della Pandemia:

Le iniziative

Giovedì 23 febbraio, alle ore 21 presso il Cinema Teatro Cristallo di Cesano Boscone, andrà in scena lo spettacolo in abbonamento: “IL FIGLIO” con Cesare Bocci;



Venerdì 24 febbraio, alle ore 15 presso la Sala della Trasparenza in Via Libertà 9: FESTA DI CARNEVALE IN MASCHERA, con giochi e intrattenimento a cura del Comitato Pasubio Vive APS;



Sabato 25 febbraio, alle ore 14 con partenza dal Municipio in via Pogliani: SFILATA DEI CARRI DI CARNEVALE PER LE VIE CITTADINE, a cura del Comitato Rione la Corte. Arrivo al Parco Pertini per un pomeriggio di festa con animazione, giochi e zucchero filato;



Sabato 25 febbraio, alle ore 21 presso il Teatro della Casa della Musica in Via Matteotti 9, avrà luogo il concerto “LE 8 STAGIONI. ANTONIO VIVALDI E ASTOR PIAZZOLLA” a cura di ADR Musica;



Domenica 26 febbraio in mattinata si svolgerà il MERCATO AGRICOLO in centro storico;



Domenica 26 febbraio, alle ore 17, presso la Sala delle Carrozze in Villa Marazzi, avrà luogo il secondo concerto della rassegna “UNA FINESTRA SULLA MUSICA”, per clarinetto e pianoforte, a cura dell’Associazione L’Echo APS.

V. A.