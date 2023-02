Monza. Arrestato spacciatore con droga già divisa in dosi per oltre mezzo chilo, oltre a 10.000 euro in contanti

Arrestato anche marocchino coinvolto nell’operazione antidroga “Dedalo”

(mi-lorenteggio.com) Monza, 21 febbraio 2023 – Nella mattinata di lunedì 20 febbraio, pattuglie della Squadra Mobile, impegnate in città nell’ambito delle attività dirette ad infrenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di precedente attività info-investigativa, procedevano al controllo di un cittadino marocchino di anni 40, in Italia senza fissa dimora, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e lesioni che, alla vista degli operanti, cercava di allontanarsi lungo una strada periferica nei pressi del canale di via Ghilini a bordo di una bici ma veniva prontamente bloccato.

In suo possesso venivano rinvenute alcune dosi di cocaina per un totale di circa 5 gr., che aveva appena acquistato da un connazionale, noto al personale operante, e veniva denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente.

Si proseguivano gli accertamenti nei confronti dell’altro cittadino marocchino, già noto, domiciliato in città e non lontano dal luogo del controllo, persona di anni 60, con precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti ed in attesa di rinnovo del proprio permesso di soggiorno.

Infatti gli agenti della Squadra Mobile si recavano presso l’abitazione dell’uomo per una perquisizione domiciliare che permetteva di rinvenire e sequestrare tre panetti di hashish di 100 gr l’uno all’interno di un sacchetto di juta, diverse confezioni di hashish in pezzetti per ulteriori 30 gr circa, oltre a 125 gr. di cocaina già divisa in dosi.

Nel prosieguo della perquisizione domiciliare, inoltre, si rinveniva e sequestrava la somma in contanti di 10.000 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio.

Presso ​il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, gli agenti effettuavano gli esami preliminari narcotest con i reagentari per i cannabinoidi e cocaina, che davano esito positivo alle rispettive droghe.

Sussistendo la flagranza del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, ex art.73 DPR 309/90 Testo Unico Stupefacenti, il 60enne marocchino veniva tratto in arresto e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Monza.

Il Questore della Provincia, Marco Odorisio, ha già attivato l’Ufficio Immigrazione della Questura per l’istruttoria del relativo procedimento di revoca del permesso di soggiorno, all’esito della definizione del procedimento penale nei confronti dei due cittadini marocchini.

Inoltre, nell’ambito dell’articolata indagine denominata “Icaro” condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza, nella mattinata del 19 febbraio, a seguito di ulteriori accertamenti, gli agenti rintracciavano ed arrestavano, nella città di Novara, un altro cittadino marocchino di anni 26, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, resosi irreperibile nella mattinata del 16 febbraio al momento dell’operazione di Polizia Giudiziaria.

L’uomo dopo gli atti di rito, veniva associato presso la casa circondariale e messo a disposizione dell’A.G. procedente.

V. A.