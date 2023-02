OPPORTUNITÀ DI LAVORO: TIGOTÀ CERCA PERSONALE A MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2023 – Tigotà, catena specializzata nella vendita di prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa, è alla ricerca di personale per la prossima apertura a Milano.

Lo store, il quindicesimo milanese, dovrebbe aprire i battenti nei prossimi mesi ma il brand sta già selezionando il personale che lavorerà all’interno del punto vendita.

In tutto Tigotà conta 678 negozi sul territorio italiano, in Lombardia sono attualmente 167.

“Vogliamo crescere – spiega il presidente di Tigotà Tiziano Gottardo – e per questo motivo continueremo a puntare su questa regione e sul territorio. In tutto i collaboratori del gruppo sono più di 5mila, di 53 diverse nazionalità e con un’età media di 35 anni. Di questi, 4413 sono donne, con le “quote rosa” che arrivano all’85%”.

Per il punto vendita milanese il gruppo è alla ricerca di addette/i alle vendite e addette/i al rifornimento degli scaffali.

Tutte le informazioni specifiche sulle posizioni aperte e sugli altri profili ricercati dall’azienda in Italia si possono trovare all’interno della sezione “Lavora con Noi” del sito gottardospa.it, dove è possibile inviare il proprio curriculum.

“I numeri delle assunzioni per il 2022, in linea con quelle degli anni precedenti, ci confermano che sempre più persone entrano a far parte della nostra squadra. Ogni collaboratore e collaboratrice che lavora in Tigotà viene ascoltato e supportato. Il nostro obiettivo è quello di crescere insieme ad ognuno di loro, per questo sviluppiamo percorsi di formazione pensati ad hoc per ciascuna figura professionale e abbiamo attuato politiche di welfare che accompagnano i nostri collaboratori e i loro figli nel corso della vita scolastica e universitaria”.

Redazione