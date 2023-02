Buccinasco. Aperte le candidature per il Premio Castellum, la benemerenza civica consegnata durante la celebrazione della Festa della Liberazione.

Buccinasco (22 febbraio 2023) – La comunità di Buccinasco ringrazia simbolicamente cittadine e cittadini che danno lustro alla città per il loro valore in campo civico, sociale, scientifico, artistico e letterario, collaborando attivamente a migliorare la qualità della vita della cittadinanza. Cittadine e cittadini residenti a Buccinasco e non residenti ma legati al territorio e che abbiano contribuito a elevare il prestigio della comunità con il loro operato.

Anche quest’anno si rinnova la tradizione ripresa nel 2019 dal sindaco Rino Pruiti, con la consegna del Premio Castellum, benemerenza civica consegnata durante la celebrazione della Festa della Liberazione.

“A Buccinasco – dichiara il sindaco Rino Pruiti – abbiamo molti talenti che si distinguono in ogni campo arricchendo la nostra comunità con il loro impegno nel sociale, nella vita culturale e sportiva o con il loro lavoro nei campi più svariati. Desideriamo ringraziare simbolicamente le nostre eccellenze e ci auguriamo una grande partecipazione anche nella proposta delle candidature, proprio perché siamo una comunità viva che sa riconoscere i meriti di chi mette a disposizione della collettività ingegno e passione”.

La cittadinanza è invitata a proporre le candidature entro il 7 aprile 2023 scrivendo a: cultura@comune.buccinasco.mi.it. Nella mail occorre indicare nome e cognome del candidato/a e la motivazione (premi per persone in vita o alla memoria).