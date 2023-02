Champions League. Tutto esaurito allo Stadio San Siro per Inter – Porto; tifosi in Duomo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 febbraio 2023 – Alle 21:00 l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. La partita, con il tutto esaurito, precede la gara di ritorno, in programma il 14 marzo in Portogallo.

I cancelli saranno aperti dalle ore 19.00: il Club dell’Inter consiglia di presentarsi con largo anticipo per agevolare le operazioni di afflusso.

Per i tifosi del Porto che assisteranno al match dal terzo anello blu, l’ingresso riservato sarà il numero 10. Per l’accesso a San Siro sarà per loro obbligatorio transitare dal parcheggio ospiti con accesso da via Tesio, dove verranno sottoposti ai controlli di sicurezza prima di entrare allo stadio.

Numerosi i tifosi portoghesi, che prima della partita, hanno approfittato di visitare Milano, il suo centro storico e piazza Duomo.

Stasera vengono, inoltre, modificato e potenziato il servizio di alcuni mezzi con navette tra il parcheggio di Lampugnano e lo stadio. Le stazioni M5 di Segesta e Ippodromo vengono chiuse sul finire della partita. A Lotto, il corridoio diretto per cambiare tra M1 e M5 potrebbe essere chiuso. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto.

V. A.