Milano si mobilita per la famiglia di Cristina. Serve un nuovo furgone per i suoi sei figli: già raccolti 7.900 euro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 febbraio 2023 – “Commossi veramente per quanto state facendo”. Così Cristina Molteni ha ringraziato le centinaia di persone che su GoFundMe hanno deciso di aiutare la sua famiglia. La raccolta fondi per acquistare un nuovo furgoncino ha toccato il cuore di Milano e non solo, arrivando a 7.900 euro in tre giorni.

“Io e mio marito – si legge – abbiamo sei figli, dai 23 ai 6 anni, tutti ancora in piena età di studi. Il quarto di loro, Michele, di 15 anni, è nato con la Sindrome di Down, prematuro e con sequele neurologiche, che gli hanno causato epilessia, gravissimi deficit cognitivi e seria compromissione motoria”.

“È un giovanotto infinitamente solare e gioioso – spiega la madre – nonostante le sue mille difficoltà, ma necessita di supporto per la vita quotidiana e gli spostamenti e stimoli continui per non regredire nelle sue piccole conquiste di autonomia”.

“Dopo dodici anni di intenso servizio e 200 e passa mila chilometri – racconta – il furgone che ci permette di muoverci come famiglia e soprattutto di trasportare gli ausili che sono necessari a Michele ( passeggino posturale e deambulatore) nei suoi spostamenti quotidiani è da sostituire”.

“Questi nuovi mezzi ormai – aggiunge – vengono rivolti sempre più ad una platea di acquirenti benestanti che li usa per svago o per noleggio ed i nuovi modelli che stanno uscendo hanno incrementi di prezzo di diecimila euro”.

“Purtroppo – conclude Cristina – la situazione economica di questi ultimi due anni ha seriamente prosciugato i nostri già ridicoli risparmi. Grazie quindi dal profondo del cuore in anticipo a chi vorrà darci una mano”.

Sono stati in centinaia a tendere una mano a questa famiglia. Si può contribuire alla raccolta cliccando sul link https://gf.me/v/c/4srp/un-acquisto-ormai-necessario-e-indifferibile

Redazione