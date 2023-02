Powervolley Milano, ora la rivincita con Trento in Coppa Italia

Milano, 22 febbraio 2023 – Sconfitta in Superlega dopo una dura battaglia all’Allianz Cloud, per la Powervolley Milano è tempo di voltare pagina e guardare subito al prossimo impegno: le semifinali della “Del Monte Coppa Italia”. I ragazzi di Piazza, nell’ultimo match giocato, sono stati sconfitti 2-3 dai vice campioni del mondo dell’Itas Trentino, ora c’è subito la grande occasione di riscatto.

Un week end del 25-26 febbraio molto atteso da tutti gli appassionati di volley. A Roma è in programma infatti la Final Four di Coppa Italia presso il Palazzo dello Sport, una magnifica struttura con capienza massima di 11.500 spettatori. L’Itas Trentino scenderà in campo sabato proprio contro l’Allianz Milano. La vincente si giocherà la finale con chi trionferà nell’altra gara tra Sir Safety Susa Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Ricordiamo che le due finaliste faranno parte delle quattro formazioni che si contenderanno la SuperCoppa Italiana 2023, l’evento che aprirà la nuova stagione di pallavolo.

Coppa Italia Volley, i team favoriti

Perugia è l’indiscussa favorita per la vittoria della Coppa Italia. Il team umbro sta dominando la Superlega, come dimostrano gli straordinari numeri ottenuti fin qui in stagione: 20 vittorie e 0 sconfitte. I siti di scommesse sulla pallavolo la danno vincente del trofeo a quota 1.40. Segue proprio la formazione di Trentino che sfiderà sabato pomeriggio Milano, bancata a 3.75. Outsider, secondo i bookmakers, Piacenza, pagata a 6.75. Autentica sorpresa è proprio la Powervolley, un suo successo nella manifestazione è quotato a 16.00.

Naturalmente Milano non parte già battuta, ha dimostrato di riuscire a tenere testa ai vicecampioni del mondo di Trentino proprio pochi giorni fa. Dovrà pertanto fare di tutto per ribaltare i pronostici degli addetti ai lavori e conquistare la finale.

Programma completo Final Four Coppa Italia 2022/23

A seguire riportiamo il programma completo, con orari dei match di semifinale e finale, info sulla diretta televisiva e streaming video.

Sabato 25 febbraio 2023

ore 15.30: primo match tra Sir Safety Susa Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza

ore 18.00: secondo match tra Itas Trentino-Allianz Milano

Domenica 26 febbraio 2023

ore 16.00 finale di Coppa Italia

Le Final Four della Del Monte Coppa Italia 2022/23 potranno essere seguite sul canale di RAI Sport, per quanto concerne le due sfide in programma nella giornata di sabato. La finale invece verrà trasmessa domenica sul canale di RAI 2. Tutti i match saranno disponibili anche in live streaming video sulla piattaforma di RAI Play via desktop e mobile.

L. M.