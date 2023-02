Usmate Velate. Polizia Locale, i numeri dell’attività svolta nel 2022

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 22 febbraio 2023 – Oltre 4mila ore di servizio tra attività ordinarie e servizi serali e festivi, 50mila veicoli controllati anche con l’utilizzo di innovative apparecchiature tecnologiche e oltre 400 le sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada.

Sono questi alcuni dei numeri relativi all’attività 2022 svolta dal Comando di Polizia Locale, impegnata ad affrontare nuove sfide per rispondere alle esigenze che i cittadini sempre più spesso manifestano.

Così, dallo scorso anno si è introdotta una nuova forma di dialogo fra agenti e cittadini, come dimostra l’apertura pomeridiana al pubblico del mercoledì in concomitanza con la cosiddetta “giornata del cittadino” e la predisposizione di un nuovo “servizio esterno” per aumentare la presenza sul territorio sia con agenti appiedati nella zona centrale, sia con una pattuglia per la zona periferica oltre ad un servizio dedicato “anti Rapina/Furti” nelle ore serali in zone residenziali.

Sono così stati attenzionati i luoghi di aggregazione più spesso evidenziati dai cittadini e sono state oltre 1.000 le segnalazioni giunte dai cittadini alla Centrale Operativa sia telefonicamente che tramite mail alle quali è stato dato riscontro.

I numeri parlano poi, come detto, di 4mila ore di servizio svolte dagli agenti in attività di controllo stradale, convivenza civile, tutela ambientale, controlli edilizi e indagini di Polizia Giudiziaria.

Nel dettaglio, nel corso del 2022 sono stati 22 gli incidenti stradali rilevati di cui uno con lesioni gravissime avvenuto sulla SP 58. Su 50mila veicoli controllati, sono state elevate 400 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, 17 sequestri per mancanza di copertura assicurativa e 5 fermi amministrativi. Sono anche stati recuperati 5 veicoli in stato di abbandono e sono stati rinvenuti 2 veicoli di provenienza furtiva su oltre 30 veicoli sottoposti a questo specifico accertamento. I servizi dedicati ai controlli dei mezzi pesanti hanno portato a contestare oltre 100 sanzioni per irregolarità relative alla velocità e il rispetto dei tempi di guida. Sono poi state oltre 300 le richieste di collaborazione da altre Forze dell’Ordine, o di accesso alla videosorveglianza, per la verifica di transiti relativi a veicoli sospetti sul territorio.

L’attenzione degli agenti si è spostata sul territorio: oltre 320 le persone identificate durante i controlli finalizzati ad attenzionare le aree sensibili e le zone oggetto di segnalazione da parte della cittadinanza, 19 le Comunicazioni di Notizia di Reato inoltrate alla Procura della Repubblica e 5 le persone deferite all’Autorità giudiziaria; 10 i sopralluoghi presso le abitazioni di proprietà comunale riscontrando 3 situazioni di presunta irregolarità.

L’attività sul territorio si è tradotta in 11 accertamenti ambientali ed edilizi che hanno portato ad individuare uno scarico fognario abusivo, immediatamente chiuso, e successivamente regolarizzato secondo le norme a tutela della difesa dell’ambiente; 52 i cantieri stradali attenzionati dai sopralluoghi della Polizia Locale riscontrando due irregolarità, 15 i controlli in attività commerciali. Gli infortuni sul lavoro rilevati sono stati 4.

Infine, la Polizia Locale ha provveduto anche a riorganizzare in via sperimentale la disposizione dei posteggi dei banchi di vendita del mercato comunale. A livello operativo interno, è stata istituito un “brogliaccio giornaliero”, per la documentazione e la registrazione di ogni intervento effettuato, realizzando al tempo stesso la memoria storica delle azioni.

“L’impegno profuso dai nostri agenti si è tradotto in un’attività trasversale che va oltre la verifica del rispetto del Codice della strada e avvicina sempre più la Polizia Locale alla cittadinanza – afferma Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – A loro va il ringraziamento per il quotidiano lavoro svolto e per aver instaurato un rapporto di dialogo e fiducia con i nostri cittadini, rispondendo alle sollecitazioni di intervento che ormai giungono ogni giorno. L’Amministrazione Comunale prosegue nella propria attenzione verso le esigenze degli agenti sia mettendo a disposizione apparecchiature tecnologiche per la verifica dei veicoli e per la sicurezza del personale operativo, sia partecipando a bandi regionali che hanno consentito di rinnovare il parco macchine e di poter disporre di veicoli in grado di supportare le attività di controllo del territorio”.