Corsico. Per il Carnevale al Q.re Lavagna un parco in festa diventa totalmente a colori

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 23 febbraio 2023 – Ritorna alla grande il Carnevale a Corsico, (leggi qui per tutto le iniziative in città), e ritorna a Colori. Tra le inziative, quella al Q.re Lavagna, dove, nel giardino tra le case popolari di via Curiel, civico 2, gli abitanti del quartiere hanno organizzato un simpaticissimo e divertentissimo, oltrechè colorato, mattino e pomeriggio carnevalesco con un parco totalmente a colori. Da non perdere!

V. A.

