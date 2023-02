L’accordo tra l’ente di area vasta e il Consiglio Nazionale delle Ricerche consentirà di istituire un network volto a diffondere e attuare su larga scala soluzioni basate sulla natura

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 febbraio 2023 – La Città metropolitana di Milano ha raggiunto l’accordo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (CNR-IRET) per istituire, entro la prima metà del 2023, il primo hub italiano delle Nature-based Solutions NbS), ossia soluzioni basate sulla natura, con l’obiettivo di creare un network di partner pubblici e privati focalizzati sull’attuazione di progetti sostenibili in grado di intercettare anche finanziamenti europei. L’iniziativa si inquadra, infatti, all’interno del progetto Horizon 2020 Network Nature finanziato dall’Unione Europea.

Cos’è un hub Nbs?

Si tratta di una rete di contatti e relazioni che si propone l’obiettivo di mettere in collaborazione una serie di soggetti di carattere pubblico e privato, come enti di ricerca, università, amministrazioni locali, ONG ad impegno ambientale ed imprese che operano nel campo delle NbS, con il comune impegno di creare delle sinergie virtuose che vadano oltre i propri confini geografici e politici. Ogni hub avrà la facoltà di selezionare delle tematiche prioritarie su cui focalizzarsi in relazione alle esigenze ed ai requisiti della regione e dei partner. Tra gli obiettivi, promuovere la collaborazione, mappare e cercare chance di finanziamento europee, organizzare eventi e condividere informazioni, casi di studio i e progetti.

L’impegno della Città metropolitana di Milano

La Città metropolitana di Milano è da anni impegnata in progetti che coinvolgono attori pubblici e privati per sensibilizzare sui temi dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale, come dimostra l’approvazione dell’Agenda Metropolitana Urbana per lo sviluppo sostenibile a fine 2022. Non solo: l’ente di area vasta ha preso in considerazione l’utilizzo delle Nature-based Solutions per la pianificazione dell’area metropolitana all’interno del Piano Territoriale Metropolitano e le ha concretizzate all’interno del Piano integrato Città metropolitana Spugna, finanziato nell’ambito nel PNRR, che prevede 90 interventi di Nature-based solution in 32 Comuni ((per maggiori informazioni: https://www.cittametropolitana.mi.it/PNRR/Piani-Urbani-Integrati/Spugna/).

“Una partnership importante che va nella direzione già da tempo intrapresa dalla Città metropolitana di Milano – spiega Simone Negri, consigliere delegato all’Ambiente – Con convinzione, infatti, abbiamo intrapreso il percorso di definizione dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile, approvata a fine 2022, e concretizzato in diverse progettualità degli approcci basati sulla natura. L’obiettivo è plasmare un nuovo concetto di sviluppo, che sia più sostenibile, e che tuteli l’ambiente e il territorio in cui viviamo. Partecipiamo con entusiasmo a questo hub, pronti a condividere esperienze e attività, con l’obiettivo di rafforzare la rete di sinergie che sono indispensabili per la transizione ambientale a cui auspichiamo”.

Redazione