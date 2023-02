Rimini. Pizza Senza Frontiere: proclamati i campioni del Mondo di Pizza

(mi-lorenteggio.com) Rimini, 23 febbraio 2023 – Ieri sera, al termine della terza giornata di competizione, la proclamazione di tutti i nuovi campioni del mondo di pizza



Il 20, 21 e 22 febbraio, all’interno della fiera Beer&Food Attraction, si è svolto il Campionato del Mondo di Pizza – Pizza Senza Frontiere. I migliori pizzaioli provenienti da tutto il mondo si sono sfidati in 16 discipline per aggiudicarsi i titoli di Campione del Mondo!



PIZZA CLASSICA

1° CLASSIFICATO – Davide D’Albenzio 925 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Enrico Tremamondo 917 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Daniel Favero 904 PUNTI

PIZZA NAPOLETANA CLASSICA

1° CLASSIFICATO – Yurii Felyk 879 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Mariano Sferruggia 865 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Kostiantyn Melnychuk 838 PUNTI

PIZZA NAPOLETANA CONTEMPORANEA

1° CLASSIFICATO – Nicodemo Arnoni 967 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Dennis Colosimo 919 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Amal Satharasinghe Perera 903 PUNTI

PIZZA SENZA GLUTINE

1° CLASSIFICATO – Leandro Lenoci 864 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Giuseppe Battiloro 842 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Chiara Pedini 832 PUNTI

PIZZA IN TEGLIA ALLA ROMANA

1° CLASSIFICATO – Paolo Monaco 873 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Dario Nardin 861 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Fabrizio Di Leginio 853 PUNTI

PIZZA IN PALA

1° CLASSIFICATO – Nicola Sardella 935 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Paolo Trinello 905 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Gian Maria Laghi 889 PUNTI

PIZZA TONDA AL MATTERELLO

1° CLASSIFICATO – Lorenzo Carletti 910 PUNTI

2° CLASSIFICATO – JORIS 890 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Simon Courret 890 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Fabrizio Di Leginio 880 PUNTI

PIZZA A 4 MANI

1° CLASSIFICATO – Laurentiu Oprea 886 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Artur BaLliu 868 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Samuele Scardoni 862 PUNTI

PIZZA E BIRRA

1° CLASSIFICATO – Gianni Calaon 1184 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Luciano Dado 1157 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Razvan Bertea 1149 PUNTI

PIZZA FRITTA

1° CLASSIFICATO – Pietro Sementilli 903 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Nicodemo Arnoni 882 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Davide Samarani 864 PUNTI

PIZZA AL METRO

1° CLASSIFICATO – Zaffira Zanotti 849 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Corrado Bombaci 825 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Gabriele Rovelli 808 PUNTI

PIZZA AL DESSERT

1° CLASSIFICATO – Corrado Bombaci 964 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Antonio Petrini 926 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Michela Carbone 915 PUNTI

MISTERY BOX

1° CLASSIFICATO – Giovanni Recchia 832 PUNTI

1° CLASSIFICATO – Luciano Dado 832 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Alessandro Ditrento 805 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Etienne Mannoni 803 PUNTI

FREESTYLE

1° CLASSIFICATO – Francis Tolu 496 PUNTI

2° CLASSIFICATO – Gabriele Asaro 453 PUNTI

3° CLASSIFICATO – Filippo Pace 427 PUNTI

PIZZA PIÚ LARGA

1° CLASSIFICATO – Daniele Pasini 124,5 cm

2° CLASSIFICATO – Sergio Asaro 113,5 cm

3° CLASSIFICATO – Nicodemo Aroni 98,5 cm

PIZZAIOLO PIÙ VELOCE

1° CLASSIFICATO – Daniele Pasini 1.10″

2° CLASSIFICATO – Duilio Roberto Armetta 1.17″

3° CLASSIFICATO – David Sommers 1.28″