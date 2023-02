TERREMOTO, REGIONE LOMBARDIA: IN TURCHIA MATERIALE ELETTROMEDICALE MESSO A DISPOSIZIONE DA SISTEMA SANITARIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 febbraio 2023 – La Colonna Mobile Regionale di Protezione civile trasporterà domani, venerdì 24 febbraio, un primo lotto di materiale elettromedicale, messo a disposizione dal sistema sanitario regionale delle Asst, dal magazzino di Areu di Settala (MI) a Palmanova dove si trova l’hub della Regione Friuli-Venezia Giulia, incaricata della raccolta di tutti i materiali.

La Direzione generale Territorio e Protezione civile, in collaborazione con la Direzione generale Welfare e Areu, subito dopo il sisma del 6 febbraio, aveva avviato una raccolta di materiale da donare nell’ambito della gestione dell’emergenza connessa al sisma, e dei relativi interventi coordinati dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, nell’ambito del meccanismo UE di Protezione civile.

Nel coordinamento delle attività sono state interessate anche le Province e il volontariato organizzato di protezione civile; a disposizione per l’iniziativa sono stati forniti, insieme al materiale elettromedicale, anche letti e vestiario.

Il trasporto in Turchia sarà effettuato via mare da Trieste nella giornata di domenica, con destinazione il porto di Mersin in Turchia.

