Corsa in montagna in Valchiavenna: prima tappa il 26 marzo con il Madesimo Winter Trail

(mi-lorenteggio.com) Madesimo, 24 febbraio 2023 – Al confine tra la Lombardia e il cantone svizzero dei Grigioni c’è una realtà tutta da esplorare grazie alla corsa, incastonata tra le stupende vette delle Alpi Centrali fino ai 2.200 metri del Passo Spluga. Madesimo è pronta per mostrarsi nella sua incantevole bellezza e farsi scoprire da agonisti, podisti, trail runner e camminatori con gli appuntamenti targati Madesimo Trail, ideati dal Consorzio Turistico di Madesimo e organizzati dalla SSD Andromeda Sport.

MADESIMO WINTER TRAIL: 26 marzo 2023

Nella deliziosa località in provincia di Sondrio domenica 26 marzo avrà inizio la stagione off road in Valchiavenna: il Madesimo Winter Trail (9 km con circa 300 m D+) partirà dal centro del paese, alle ore 10, per poi risalire senza difficoltà la dorsale degli Andossi, regalando ai partecipanti i rilassanti panorami della vallata e delle cime dei pizzi Tambò, Ferrè, Piani e Quadro. Nel tratto conclusivo la conca boschiva che accoglie il paese li accompagnerà al fondovalle ai piedi del pizzo Spadolazzo, ammirando il panorama fino all’Alpe Motta.

“Madesimo continua a confermarsi come un territorio perfetto per tutti quei runner che desiderano allenarsi in alta quota – afferma Francesca Cervieri, Direttore del Consorzio Turistico di Madesimo – Gli appuntamenti di Madesimo Trail dello scorso hanno riscosso grande successo e, forti delle possibilità che la località offre, le tappe continueranno anche quest’anno per permettere a tutti i trail runner di prendere parte a emozionanti corse circondati da un territorio affascinante che invita a una competizione sana e sportiva”.

MADESIMO SUMMER TRAIL: 18 giugno 2023

Domenica 18 giugno la Summer edition vedrà gli iscritti impegnati sui format di 9 km con 450 m D+ e di 21 km con 890 m D+, entrambi con avvio nel centro di Madesimo. La distanza Short si svilupperà sugli Andossi, con l’attraversamento dell’omonimo altopiano, correndo accanto alla suggestiva Chiesetta di San Rocco fino a 1.930 m di altezza. Il rientro in paese sfrutterà un tratto in discesa lungo il Giardino Alpino Valcava.

Dopo i primi 5 km della Short, si intersecherà il percorso della gara Long, riconosciuta come qualificante all’UTMB® World Series categoria 20 km e valida 1 punto ITRA (International Trail Running Association). Particolarità del tracciato sarà il passaggio sul perimetro della diga del lago Montespluga, lungo il suo muraglione, aperto esclusivamente per l’occasione. Al ritorno i runner costeggeranno il lago Andossi (o delle Anatre), toccando i 2.060 m, e si ricongiungeranno infine sul tracciato della 9 km.

Madesimo Summer Trail 21 km è, inoltre, entrato a far parte della nuova National League di ITRA: il progetto, lanciato a inizio 2023, intende promuovere la disciplina a livello nazionale e creare una sfida accessibile per ogni runner. Calcolata nazione per nazione, la classifica del National League Project comprende tutti gli atleti che abbiano ottenuto punti ITRA in almeno tre eventi nello stesso Paese. Qualora ne fossero stati corsi in numero maggiore, verranno selezionati i tre con il punteggio più alto secondo l’ITRA Index Score. A gennaio 2024 saranno annunciati i vincitori della prima edizione.

MADESIMO VERTICAL: 23 luglio 2023

In fuga dal caldo torrido? Domenica 23 luglio protagonisti incontrastati saranno il dislivello e le sue piacevoli temperature con il Madesimo Vertical – Memorial Silvio Gianera. Partenza dal rigoglioso fondovalle in località Macolini, a 1692 m di altitudine, per percorrere, in corsa o camminando, il sentiero N595. Un’ascesa di 3 km caratterizzata da 500 m D+ che terminerà al Rifugio Bertacchi, in prossimità del Lago Emet, a 2.196 m.

Le manifestazioni arricchiscono il calendario di eventi e attività della Valle Spluga, meta ideale per la pratica, nella stagione invernale, di sci nei 40 km di piste, snowboard, snowkite, ciaspole, motoslitte e fat bike mentre, nell’estiva, di bike, arrampicata e trekking. Una palestra a cielo aperto, un angolo di paradiso da esplorare con un patrimonio di musei e palazzi storici, artigianato, delizie enogastronomiche e molto altro.