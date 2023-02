East Market Shop, torna Swap Weeked: tre giorni dedicati allo scambio di abbigliamento vintage

Swap Weeked, torna l’iniziativa di East Market Shop dedicata esclusivamente allo scambio di abbigliamento vintage, dal 3 al 5 marzo in porta Venezia.

Swap Weeked è il primo evento milanese gratuito rivolto a tutti quelli che vogliono scambiare unicamente capi vintage in buone condizioni. Per partecipare basta presentare capi uomo o donna dagli Anni ’20 ai primi ‘00, i pezzi però devono essere in buone condizioni (no strappi, buchi o macchie), lavati e stirati. A quel punto lo staff di East Market valuterà l’effettivo valore dei prodotti, proponendo in cambio uno o più pezzi di uguale valore. Sono ammessi solo capi d’abbigliamento quindi maglie, camicie, maglioni, abiti, gonne, pantaloni, giacche e giacconi, tute mentre sono escluse scarpe e accessori.

Il fenomeno dello swap party si è diffuso nella prima decade XXI Secolo come conseguenza indiretta della grande recessione del 2008, partendo da New York si è poi espanso in tutto il mondo. In quest’ottica si inserisce l’iniziativa di East Market, che da sempre attraverso i suoi eventi e i suoi negozi, promuove l’economia circolare del riciclo e del riuso. Shopping di qualità ma tutelando l’ambiente. East Market valorizza questa cultura e consapevolezza riciclo, coniugando la bellezza estetica dei prodotti e la loro duratura funzionalità, senza quindi contribuire alla sovrapproduzione industriale di massa che inevitabilmente genera spreco e inquinamento.

Swap Weeked presso East Market Shop

venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 marzo

dalle 11 alle 19.30

Via Bernardino Ramazzini, 6 – Milano

Ingresso libero