IL CARNEVALE AMBROSIANO TORNA PROTAGONISTA: CHIACCHIERE E TORTELLI (+15%), CORIANDOLI E STELLE FILANTI (+20%)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2023 - Il Carnevale riconquista posizioni e torna a essere una festa apprezzata e celebrata sia dai bambini che dai più adulti.

La vendita di dolci tradizionali, come chiacchiere e tortelli, infatti, come evidenzia l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (20 ipermercati, 27 superstore e 14 supermercati, la maggior parte dei quali in Lombardia) ha fatto segnare – rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – un aumento del 15%. Bene anche coriandoli, stelle filanti, maschere e gadget con una crescita del 20%. Per quanto riguarda i più piccoli ad aggiudicarsi il primato del ‘costume’ più venduto troviamo, per il 2023, quelli amplificati dalle piattaforme televisive, come Sonic a Wednesday.

“Si evidenzia un segnale di ripresa verso il Carnevale – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo ‘Il Gigante’ – che negli ultimi anni aveva subito la forte ascesa di Halloween. Indicatori positivi riguardano ogni settore dal cibo ai tradizionali travestimenti, a testimonianza di una ripresa per quella che in passato era una vera e propria tradizione dei nostri territori”.

