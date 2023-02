Immobile confiscato alla mafia: a Velate aumentano i servizi all’utenza

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 25 febbraio 2023 – Aumentano i servizi alla cittadinanza operativi a Velate in via Deledda (civico 5/G), all’interno dell’immobile confiscato alla mafia e trasformato dall’Amministrazione Comunale di Usmate Velate in un punto di riferimento per l’utenza locale.

Grazie ai lavori di riqualificazione che hanno permesso di dotare lo spazio di arredi e apparecchiature tecnologiche, sono quattro i servizi oggi operativi a Velate in differenti giorni della settimana.

Presidio fisso della Polizia Locale ogni giovedì mattina dalle 10 alle 12.30, nell’ottica di avvicinarsi alla cittadinanza e consentire un nuovo punto di ascolto (e di accesso) anche per segnalazioni più prettamente correlate a Velate.

Il lunedì (dalle 9 alle 13) e il mercoledì (dalle 14 alle 16), in via Deledda è aperto lo Sportello lavoro dell’Agenzia per la Formazione e l’Orientamento Lavorativo (AFOL). Lo sportello riceve su appuntamento, con prenotazione obbligatoria via telefono al numero 039 5966680 o rivolgendosi via mail all’indirizzo dedicato l.panzera@afolmb.it

Il venerdì mattina (dalle 9.30 alle 12.30) è aperto al pubblico lo Sportello Stranieri: anche in questo caso, l’utenza può accedere previo appuntamento chiamando da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18 il numero 351 6303621 o inviando una mail all’indirizzo sportellostranieri@comune.usmatevelate.mb.it

Tutti i giovedì pomeriggio (dalle 14.30 alle 17.30) è poi operativo lo Sportello Si, promosso da Offerta Sociale a supporto delle numerose azioni intraprese dal Settore Servizi Sociali del Comune. Qui, l’utente troverà un’operatrice in grado di sostenere i cittadini per le pratiche che prevedono una capacità informatica buona. E’ possibile accedere agli Sportelli Si su appuntamento, scrivendo all’indirizzo e-mail sportello.si@offertasociale.it o chiamando il numero 371 6270215.

“L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale era quello di decentrare alcuni servizi avvicinandoli anche fisicamente alla cittadinanza, un obiettivo che abbiamo perseguito valorizzando il rilancio di un immobile oggetto di confisca – affermano il Sindaco Lisa Mandelli e l’assessore al Patrimonio Mario Sacchi – Ad oggi, lo spazio è frequentato per quattro giorni alla settimana, si rivolge ad un’utenza trasversale e risponde all’esigenza di rendere sempre più agevole il dialogo fra cittadini e servizi al pubblico, siano essi comunali o legati a tematiche strettamente correlate col territorio”.