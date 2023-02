Milano accarezza la finale Del Monte Coppa Italia ma Trento vince in rimonta

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 25 febbraio 2023 – L’Allianz Powervolley Milano cede per 3-2 in semifinale di Del Monte Coppa Italia contro una superba Itas Trentino che in rimonta si è imposta sui meneghini, conquistando così la finalissima con Piacenza, domani alle ore 16:00 al Palazzo dello Sport di Roma. La squadra di coach Piazza, dopo un inizio sprint che le ha permesso di andare in vantaggio 2 set a 0, non è riuscita ad imporsi sui trentini, consentendo loro la rimonta e un posto nella finalissima.

Mentre nelle prime due frazioni il cuore e la determinazione di Piano e compagni si vedono tutti, dal terzo set la prestazione cala e gli uomini di Lorenzetti saltano in cattedra. Un sogno quello della finale di Coppa Italia che Milano ha accarezzato ma non è riuscita a concretizzare, subendo, ancora una volta, la sconfitta al tie break in una partita che sa di dejà vu.

Per il tecnico di Milano si complica la situazione anche quando si è trovato obbligato a cambiare Ishikawa alla fine del terzo parziale a causa di un affaticamento muscolare al flessore (le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni), il terminale offensivo di riferimento di Porro che fino a quel momento aveva collezionato ben 21 punti.

L’Allianz torna a Milano per concentrarsi nuovamente sul Campionato e alla sfida che lli attenderà sabato 4 marzo in terra marchigiana contro la Lube.

DICHIARAZIONE

Matteo Piano (Allianz Powervolley Milano): « Credo che sia un rammarico che ci porteremo tutti per tutta la vita, è stata un’occasione che magari ci tornerà ma magari no. Quando nella vita ti chiedono se “hai dei rimorsi”: sicuramente questo non sarà un rimorso ma dobbiamo sapere che è stata veramente un’occasione sprecata. Diamo il giusto merito a Trento che sono stati bravissimi, ma è stata una grande occasione che non abbiamo saputo cogliere. Siamo partiti molto carichi, abbiamo vinto il primo set ai vantaggi, siamo riusciti a vincere il secondo in cui eravamo punto a punto, poi ogni tanto ci dimentichiamo cosa stiamo facendo. In alcuni momenti ci è mancata la presenza, poi la squadra avversaria ti mette pressione e non abbiamo sfruttato l’occasione, il fatto che fosse un’opportunità del singolo, di tutti, dal presidente all’osteopata. Era un’opportunità per tutti noi giocatori e forse potevamo ricordarcelo di più in tutti i momenti della partita perché sono cose che non tornano, io sono grande e lo so».

CRONACA

Primo set:

Inizio sprint per Milano che conquista il doppio vantaggio con l’ace di Loser (2-0), ma l’attacco out di Patry riporta la parità 3-3. Si riscatta l’opposto transalpino che riporta la distanza di sicurezza dai dolomitici 3-5. Vitelli mette in crisi l’attacco trentino, rifila due muri che valgono il +4 (10-14). Porro sceglie il suo martello giapponese per mantenere il distacco dalla formazione di Lorenzetti, da posto 4 a posto 2 e in pipe Ishiskawa macina punti, 15-18. Nelli entra al servizio e rimpalla la parità a quota 19, coach Piazza chiede il cambio di Vitelli con Piano. Finale di parziale equilibrato, a quota 21 Piazza sceglie Ebadipour per la ricezione su Mergarejo, così come Lorenzetti opta per alzare il muro, il cambio Lisinac su Sbertoli e Davoronok su Kaziyski, prima volta davanti nel punteggio Trento con l’appena entrato ceco 24-23, ma Ishikawa risponde di prepotanza e rimanda ai vantaggi. Break di vantaggio con Yuki che gioca un perfetto mani out (27-28). L’invasione di Ishikawa regala il break all’Itas, e arriviamo a quota 31. Battaglia infinita ma la spuntano Piano e compagni con la pipe di Ishikawa 33-35.

Secondo set:

Primo doppio vantaggio per Trento con Michieletto da seconda linea (5-3), ma il muro di Ishikawa non fa scappare l’ex Sbertoli e compagni che vengono raggiunti 7-7. In fuga Trento che vince la battaglia in attacco per il momento, ma Milano non gli rende facile la vita in difesa (12-9). Vitelli al servizio e il suo ace vale la parità, e subito dopo arriva il sorpasso con un mega rally che pende dalla parte dei meneghini (14-15), risponde Trento con Lavia a muro e Michieletto al servizio, si ribalta il risultato 17-15. Trento mantiene il doppio vantaggio con Kaziyski (21-19), ma Milano a muro in questo parziale è più prepotente e raggiunge il vantaggio, poi l’ace di Ebadipour (entrato su Mergarejo) segna il sorpasso milanese (21-22). Alza la voce Milano e l’errore al servizio di Nella consegna anche la seconda frazione ai meneghini 22-25.

Terzo set:

Primo sorpasso per Trento con Lavia che segna la doppietta (5-3), Kaziyski conferma il distacco con la sua diagonale vincente 7-4. Iniziano a scappare gli uomini di Lorenzetti, con Milano, invece, che sembra prendere fiato dopo i due set precedenti, l’errore in attacco di Ishikawa segna il +5 (12-7). Strepitosa rimonta per Milano che sotto 18-12, si fa avanti 22-19, con un Ishikawa out per i crampi (Lawrence al suo posto). Ma Kaziyski è perentorio e mette la parola fine al terzo set 25-19.

Quarto set:

Primo break di vantaggio, avanti Trento 3-1 con l’ace di Michieletto; i crampi non abbandonano il martello giapponese e coach Piazza sceglie Ebadipour per sostituirlo. Momento di difficoltà per Milano che sembra infossarsi da sola, tanti errori nella metà campo meneghina e ne approfitta la compagine trentina che allarga la forbice 11-6. Copia e incolla del terzo set, Trento si alza in cattedra e i ragazzi di Piazza sembrano smarriti, 20-13 è il punteggio dopo l’ace di Sbertoli. Patry fuori per il quinto set, entra al suo posto Piano e Loser cambia ruolo e diventa opposto (23-15). Errore al servizio per Patry 25-16 per Trento.

Quinto set:

Break di vantaggio con l’ace di Michieletto (2-1), ancora la banda di Trento per il doppio vantaggio (5-3). Cambio di campo con l’attacco vincente di Kaziyski (8-4), Nonostante tutto, guadagna qualche punto Milano con Ebadipour (9-6). Tie break a senso unico, Milano non si oppone alla supremazia dolomitica, Michieletto mette la parola fine al match, 15-9.

TABELLINO

ITAS TRENTINO – ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO: 3-2 (33-35, 22-25, 25-19, 25-16, 15-9)

Itas Trentino: Kaziyski 27, Nelli 2, D’Heer 3, Dzavoronok 1, Michieletto 23, Sbertoli 5, , Laurenzano (L), Lavia 11, Podrascanin 9, Lisinac 1. N.e.: Cavuto, Pace (L), Berger, Depalma. All. Lorenzetti.

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 15, Lawrence, Vitelli 6, , Loser 13, Patry 14, Ishikawa 21, Piano 3, Porro 2, Pesaresi (L), Ebadipour 6. N.e. Fusaro, Bonacchi, Colombo (L). All. Piazza.

NOTE

Durata set: 36’, 28’, 25’, 23’, 14’. Durata totale: 2h e 06’.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 5, battute sbagliate 26, muri 11, attacco 48%, 41% (13% perfette) in ricezione.

Itas Trentino: battute vincenti 8, battute sbagliate 20, muri 10, attacco 51%, 51% 27% perfette) in ricezione.

Arbitri: Goitre – Piana.

Impianto: Palazzo dello Sport, Roma