TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 28 febbraio al 5 marzo

GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

28 febbraio – 5 marzo

28 febbraio

18.00 e 19.00 Incontri | Forum ITALICS 2023

In occasione del Forum ITALICS, Triennale Milano ospita due incontri aperti al pubblico.

Alle ore 18.00 la lectio intitolata Destino della città storica, poetica del riuso di Salvatore Settis, archeologo, storico dell’arte e accademico dei Lincei. Davanti all’avanzata delle megalopoli, le città storiche saranno assoggettate a processi di gentrification e turistizzazione intensiva? Potranno essere salvate dal declino mediante una nuova poetica del riuso abitativo? Sapranno essere accoglienti e stimolanti per la creatività delle nuove generazioni? Sono solo alcune delle domande a cui il Professor Settis proverà a dare risposta. Alle ore 19.00 Vincenzo de Bellis, Direttore Fiere e Piattaforme espositive di Art Basel, Fosbury Architecture, il collettivo di design e architettura che curerà il Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2023, e Cristiana Perrella, curatrice di Panorama 2023, si confronteranno nel panel Azioni culturali nel territorio: responsabilità e utopie. L’incontro, che si concentrerà su impatto e prospettive generate da progetti di arte e cultura in territori e luoghi inaspettati, sarà introdotto da Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano (in collegamento).

18.30 Presentazione volume | Insegnare il design

Presentazione del libro Insegnare il Design di Marco Zanuso, edito da Edizioni di Comunità (2022). L’incontro, moderato da Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano, ospiterà gli interventi di Alberto Saibene, storico della cultura, e Annalisa Viati Navone, docente di Storia e culture architettoniche presso l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles. Insegnare il Design mette in luce alcuni temi fondamentali della figura dell’architetto e designer Marzo Zanuso, sottolineando quelli legati alla responsabilità dell’architettura.

19.30 FOG Festival | Of the Nightingale I Envy the Fate

Da oltre trent’anni i Motus si rivelano capaci, come poche realtà in Europa, di interpretare le urgenze e le contraddizioni del presente. Con Of the Nightingale I Envy the Fate la compagnia si confronta con l’Iliade e con il potere profetico di Cassandra, figura archetipica imprescindibile della cultura occidentale, offrendo una rilettura in chiave contemporanea. In scena, Stefania Tansini – performer di straordinaria forza scenica – si mostra al contempo vulnerabile e combattiva, interpretando la tragedia annunciata del personaggio omerico. In una performance che si fa rito e rivelazione, un corpo e una voce vittime del sistema patriarcale rivendicano la propria presenza, in una foresta sonora di grida, fischi, canti e sibili.

1 marzo

10.00 Triennale Radio Show

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

15.00 Laboratorio | BESTIAWORKSHOP#3. Laboratorio teatrale con Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande

Un focus sul personaggio omerico di Cassandra, protagonista dello spettacolo Of the Nightingale I Envy the Fate, rappresenterà la base del laboratorio tenuto dai Motus (Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande), tra le poche compagnie in Europa in grado di interpretare le urgenze e le contraddizioni del presente. Sulla scorta di altre attività analoghe proposte dal duo creativo per raccontare il proprio percorso artistico, il workshop sarà incentrato sulla relazione con l’animalità e le trasformazioni e bestializzazioni dei corpi, in un appuntamento dal fondo teorico con piccoli esercizi pratici.

19.30 FOG Festival | Of the Nightingale I Envy the Fate

2 marzo

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

11.30 Presentazione | Costruire il futuro. Infrastrutture e benefici per persone e territori

Presentazione della mostra Costruire il futuro. Infrastrutture e benefici per persone e territori, promossa da Webuild Group con Triennale Milano.

18.00 Incontro | Landscape as Infrastructure, Infrastructures as Landscape

In occasione dell’apertura della mostra Costruire il futuro. Infrastrutture e benefici per persone e territori è in programma il talk aperto al pubblico Landscape as Infrastructure, Infrastructures as Landscape sul rapporto tra infrastrutture e paesaggio. L’incontro sarà introdotto e moderato da Nina Bassoli, curatrice per Architettura, rigenerazione urbana, città di Triennale Milano, e vedrà gli interventi di alcuni degli architetti e paesaggisti coinvolti nella mostra, tra i quali Michel Desvigne, Catherine Mosbach, Fosbury Architecture. Emanuela Angori, Webuild, e Bruno Genovese, Leftloft, racconteranno il concept e l’idea da cui ha avuto origine la mostra.

4 marzo

11.30 FOG Festival | Prometeo / Olympus Kids

Spettacolo a pagamento dedicato esclusivamente a bambine e bambini tra i 6 e gli 11 anni

Con un racconto audace e schietto, la compagnia spagnola Agrupación Señor Serrano – Leone d’Argento alla Biennale di Venezia e tra i più brillanti esempi di un teatro in grado di unire spirito critico e ironia – propone una visione dirompente dei miti greci destinata a un pubblico di giovanissimi. In scena, le rivisitazioni di figure come Prometeo, Ippolita e le Amazzoni sono affidate alla voce di un narratore e a una colorata compagnia di modellini in scala, che capovolgono storie senza tempo e ne riscoprono l’eredità contemporanea. Liberi dalla presenza di adulti e genitori, le bambine e i bambini sono incoraggiati a condividere con gli artisti le proprie reazioni e i propri pensieri di spettatrici e spettatori.

15.30 Laboratorio | Immaginari Abitati

Laboratorio per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni a pagamento

Che cos’è per noi Casa? A partire da questa domanda si sviluppa un’attività per bambini e famiglie che nasce dalla preziosa documentazione dell’archivio fotografico di Triennale Milano. Un percorso dedicato ai luoghi e agli oggetti dell’abitare, ai sogni, ai bisogni e alla memoria, che ci guideranno verso nuove storie del presente.

5 marzo

