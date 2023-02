(mi-lorrnteggio.com) Crotone, 26 febbraio 2023 -Intervento di vigili del fuoco e guardia costiera dalle prime ore della mattinata per un barcone di migranti che si è arenato a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Segnalati diversi deceduti tra i migranti, una quarantina i superstiti. Intervento in atto.