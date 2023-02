(mi-lorenteggio.com) Truccazzano, 26 febbraio 2023 Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, un incendio è divampato nelle stalle della cascina Vittoria in via Cavaione. Sul posto sono giunti 5 mezzi dei Vigili del Fuoco, ma sono riusciti a trarre in salvo solo pochi vitelli: 20 su 200. Il rogo è stato spento dopo oltre tre ore di lavoro.

Redazione