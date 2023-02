Fibrosi idiopatica polmonare: il San Gerardo all’avanguardia nelle terapie

Nel 2023 otto studi clinici per migliorare l’efficacia dei farmaci

Monza, 27 febbraio 2023 – Nuovi studi condotti dalla Fondazione IRCCS San Gerardo dei

Tintori per migliorare e stabilizzare i valori di funzionalità ventilatoria e diffusione del

monossido di carbonio dei pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica.

La fibrosi polmonare idiopatica costituisce una patologia respiratoria la cui spettanza di vita

oscilla in media fra i 3 ed i 5 anni dal momento della diagnosi, mostrando una prognosi del

tutto simile a quella del tumore del polmone, una delle forme di neoplasia a prognosi

peggiore.

Recentemente è stato inoltre descritto un gruppo eterogeneo di fibrosi polmonari, diverse

dalla fibrosi polmonare idiopatica, definite come fibrosi polmonari progressive che

presentano una prognosi del tutto simile alla forma idiopatica.

“La Struttura Complessa di Pneumologia della Fondazione IRCCS San Gerardo diretta dal

prof. Fabrizio Luppi – sottolinea il direttore generale Silvano Casazza – costituisce un Centro

di Riferimento Nazionale per lo studio delle fibrosi polmonari sia idiopatica sia progressive,

Centro diretto dal prof. Fabrizio Luppi e coadiuvato dalla dott.ssa Alice Biffi, dal dott. Luca

Geroli e dal dott. Almerico Marruchella e segue nei propri ambulatori dedicati circa 700

pazienti affetti da questo ampio gruppo di malattie, di cui oltre 150 sono rappresentate da

casi di fibrosi polmonare idiopatica”.

“Sono attualmente disponibili due farmaci approvati dall’European Medicine Agency (l’Ente

regolatorio europeo) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco, il pirfenidone ed il nintedanib,

entrambi prescrivibili presso la Struttura Complessa di Pneumologia della Fondazione IRCCS

San Gerardo – aggiunge il prof. Luppi – che riducono di circa la metà il declino della funzione

ventilatoria nel corso di un anno e migliorano la prognosi e la qualità della vita in questi

pazienti”.

Poiché tali farmaci frenano il peggioramento della funzione ventilatoria di tali pazienti, è

attualmente disponibile un elevato numero di trial clinici (sia di fase 2 che 3) volti a studiare

nuove molecole con il potenziale obiettivo di stabilizzare la progressione o addirittura di

migliorare i valori spirometrici sia nelle forme idiopatiche sia nelle altre forme progressive.

Nel corso di quest’anno saranno progressivamente attivati presso la Struttura Complessa di

Pneumologia della Fondazione IRCCS San Gerardo otto studi clinici con “Principal

Investigator” il prof. Fabrizio Luppi, direttore della Scuola di specializzazione in Malattie

dell’Apparato respiratorio dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, “il cui scopo –

conclude il prof. Luppi – è quello di migliorare l’efficacia rispetto ai farmaci già disponibili,

con l’obiettivo di dimostrare anche un miglioramento della sopravvivenza nei pazienti affetti

da queste malattie respiratorie, che si caratterizzano per una prognosi infausta”.

Nella foto il prof. Fabrizio Luppi

