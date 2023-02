IL COMITATO ELLY SCHLEIN LOMBARDIA APPELLO AL POPOLO DELLE PRIMARIE: COSTRUIAMO INSIEME UNA STORIA NUOVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2023 – Riceviamo pe pubblichiamo:

I dati ufficiali delle primarie del Pd in Lombardia ci parlano di un risultato clamoroso, una vera rivoluzione (63% di consenso). A Milano come in ogni provincia lombarda il messaggio e la richiesta di cambiamento del nostro popolo sono forti e chiari. In particolare a Milano il dato è del 72%.

Da oggi cambia tutto, e si apre una fase nuova, nella quale, con umiltà e determinazione, a tutti i livelli, va costruito il cambiamento che iscritti ed elettori ci hanno chiesto.

Per questo rivolgiamo un appello a tutte le elettrici e gli elettori delle primarie: venite e costruiamo insieme una storia nuova. Abbiamo bisogno di tutte e tutti voi per realizzare quel partito aperto, accogliente, determinato a battersi per la conversione ecologica, i diritti sociali e civili, la centralità del lavoro, l’uguaglianza. A partire dalla forte opposizione senza sconti alla destra in Regione Lombardia. Abbiamo bisogno di tutte le vostre energie per ricostruire un partito capace di costruire ponti con chi lavora ogni giorno nella società civile, luogo di incontro tra culture e generazioni, in grado di parlare a tutti con una visione chiara per un nuovo modello di sviluppo.

Per il coordinamento regionale, Gaia Romani e Matteo Rossi

Per il coordinamento provinciale milanese, Giulia Pelucchi e Lamberto Bertolè