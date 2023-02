“Impresa e lavoro” e “Impresa e valore”, aperte le candidature ai premi della Camera di commercio a imprese e lavoratori

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2023 – “Impresa e lavoro” e “Impresa e valore”, sono aperti i bandi ai premi della Camera di commercio per imprenditori e dipendenti, che abbiano contribuito alla crescita del sistema economico dei territori di Milano, Monza Brianza e Lodi. Scadenza delle candidature mercoledì 5 aprile 2023. La cerimonia di premiazione si tiene al Teatro alla Scala domenica 15 ottobre.

“Impresa e lavoro” è il premio assegnato a 150 imprese e 150 dipendenti dei territori che si siano contraddistinti per correttezza professionale e imprenditoriale e per la pluriennale attività svolta a favore dello sviluppo del sistema socioeconomico. Informazioni al link https://www.milomb.camcom.it/premio-impresa-e-lavoro#msdynttrid=MdK_I9mf8nOW4cfkChXGF5W4ASZiHaWVCTVzOMBOy7E

“Impresa e valore” è il premio rivolto alle imprese che nell’ultimo triennio, 2020 – 2022, abbiano avuto un impatto positivo sui territori e sulle comunità in cui sono inserite, accrescendo la competitività con una nuova creazione di valore, in linea con i più moderni indicatori di sviluppo sostenibile. Sono considerati come elementi chiave la creazione di relazioni positive con la cittadinanza, anche attraverso lo sviluppo di progettualità condivise con i player del territorio (enti pubblici, associazioni), i vantaggi in termini di impatto ambientale, culturale o economico apportati dall’impresa nel territorio in cui opera, i benefici in termini sociali e di welfare prodotti dall’impresa per la comunità. Informazioni al link https://www.milomb.camcom.it/premio-impresa-e-valore#msdynttrid=jVBPiFs0-oUZ2gxb5ViSYMnzdgCPk2mPYrNXKTIsb0A