L’8 marzo negli UCI Lombardi si celebra l’International Women’s Day

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2023 – L’8 marzo il Circuito UCI Cinemas celebra l’International Women’s Day con due film distribuiti da Universal Pictures che hanno come protagoniste donne molto diverse: Tàr è dedicato alla prima donna di sempre a dirigere l’orchestra dei Berliner Philharmoniker mentre La Signora Harris va a Parigi racconta la storia di una comune governante britannica il cui sogno di possedere un abito da sera firmato Christian Dior la condurrà verso una straordinaria avventura. In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna entrambi i film saranno proiettati al prezzo scontato di soli 4,90 euro, 6,90 nelle multisala Luxe e nelle sale IMAX.

Interpretato dalla grande Cate Blanchett, che proprio per questo ruolo ha vinto il Golden Globe alla miglior attrice in un film drammatico, Tàr è candidato a sei premi Oscar, tra cui quello al miglior film, al miglior regista per Todd Field e alla miglior attrice protagonista. La Signora Harris va a Parigi ha invece ottenuto una candidatura agli Oscar per i migliori costumi e una ai Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale a Lesley Manville.

In questa occasione speciale il Circuito celebra tutte le donne anche con le proiezioni dal 6 all’8 marzo di Woman, il documentario diretto da Anastasia Mikova e Yann Arthus-Bertrand che raduna 2000 donne provenienti da 50 diversi stati e delinea il ritratto di ognuna attraverso la loro storia personale. Raccontando la loro cultura, la loro professione, la loro fede e la loro famiglia, si cerca di far luce sull’universo femminile, quello minato dalle tante ingiustizie che le donne vivono nel mondo e allo stesso tempo illuminato dai loro successi.

Le multisala che proietteranno la rassegna dedicata all’International Women’s Day sono: UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino, UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI RomaEst (RM), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FR), UCI Fiume Veneto (PN), UCI MilanoFiori (MI), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Sinalunga (SI), UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bolzano (BZ), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Megalò (CH), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Palermo (PA), UCI Pioltello (MI), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).

Quelle che proietteranno Woman sono invece UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI RomaEst (RM), UCI Orio (BG), UCI Porta di Roma (RM), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Torino Lingotto (TO) e UCI Firenze (FI).