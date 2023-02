MERCOLEDÌ 1° MARZO 2023 IL LUNA PARK MENEGHINO PORTA A PARCO SEMPIONE LA FESTA DEL TIFOSO

Tra i parchi divertimento più antichi d’Italia, il 1° marzo il luna park di Parco Sempione è pronto a offrire sconti a chi si presenta sulle giostre con gadget della propria squadra del cuore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2023. – Dopo un inizio in grande stile durante il carnevale “tradizionale” e il grande successo del “carnevalone” di sabato 25 febbraio, con un tutto esaurito pieno di colore, il luna park Meneghino continua ad accogliere nel cuore della città cittadini e turisti fino a domenica 12 marzo 2023 con una cascata di eventi dedicati a grandi e piccini. Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 1° marzo 2023 (ore 14), quando le celebrazioni per la festa del tifoso fanno capolino tra le giostre di quello che è uno dei parchi tra i più antichi d’Italia, con sconti a discrezione del singolo operatore per chi si presenta sulle giostre con gadget della propria squadra del cuore.

E le iniziative non si fermano certo qui: il luna park Meneghino aspetta cittadini e turisti anche mercoledì 8 marzo 2023 (ore 14), quando, in occasione della Festa della Donna, tutte le donne hanno diritto a una serie di riduzioni a discrezione dei gestori delle singole attrazioni.

Il luna park Meneghino rappresenta un vero e proprio pezzo di storia dell’intrattenimento milanese, amato da grandi e piccini da oltre un secolo. Dopo gli stop negli anni scorsi a causa della pandemia, la struttura è tornata a Parco Sempione con più di sessanta attrazioni, che si sviluppano da via Gadio all’Arena Civica. Giostre di pura adrenalina e intrattenimento per tutta la famiglia, con angoli di street food e golosità.

Il Luna Park Meneghino è aperto a Parco Sempione fino a domenica 12 marzo 2023 nei giorni feriali dalle 14 alle 19.30 e in quelli festivi e prefestivi dalle 10 alle 20.

V.A.