AMICIZIA E’ VITA – OGGI HA REALIZZATO UN ALTRO PROGETTO PER LA CARITAS A GAGGIANO

di Vincenzo Parisi

(mi-lorenteggio.com) Stamani il Consigliere Giorgio Cericola, in rappresentanza dell’Associazione “Amicizia è Vita – APS”, ha proceduto alla consegna di quaranta buoni spesa da 25 euro cadauno alla “Caritas” di Gaggiano.

La consegna è avvenuta nelle mani di Don Gabriele, alla presenza del Gruppo Caritas di Gaggiano.

E’ un piccolo, ma significativo aiuto per chi è in difficoltà economiche.

Il contributo è il frutto dell’impegno profuso dai soci dell’Associazione “Amicizia è Vita” che, in collaborazione col Comune di Gaggiano, ha realizzato nel mese di novembre 2022 una serie di importanti eventi di sensibilizzazione delle coscienze nei confronti di un tema abbastanza spinoso e, purtroppo, ancora molto attuale, in concomitanza con la “Giornata Mondiale della lotta contro la violenza sulle donne”, celebrata il 25 novembre 2022.

In tale occasione, durante le varie iniziative programmate, l’Associazione è riuscita a raccogliere contributi e donazioni, che appunto oggi hanno permesso di regalare questi buoni spesa alla Caritas di Gaggiano.

Ma l’Associazione non si ferma qui: dopo i progetti realizzati con la raccolta fondi per l’Hospice di Abbiategrasso, l’Anffas di Cassinetta e la Caritas di Gaggiano, sta preparando altri progetti per venire incontro a che ha bisogno.

A volte, con l’impegno, i sogni si realizzano, basta crederci!

