Buccinasco. Gravissimo il pugile Daniele Scardina colto da malore durante allenamento, operato all’Humanitas

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 28 febbraio 2023 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.15, in via Enrico Fermi, 9, in una tra le più rinomate palestre del territorio, il pugile Daniele Scardina, è stato colto da un improvviso malore, cadendo improvvisamente a terra.

Soccorso da alcuni presenti, sul posto sono giunte un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde Trezzano. Dopo alcune manovre rianimatorie, il pugile è stato trasferito d’urgenza in codic rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa, come riportano alcuni media.

Il pugile, “King Toretto”, si stava allenando intensamente in vista del proprio esordio nei pesi massimi, previsto per venerdì 24 marzo all’Allianza Cloud di Milano.

V. A.