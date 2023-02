CORBETTA. CHIUSURE AUTO SI BLOCCANO, NEONATA SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO

(Mi-lorenteggio.com) Corbetta, 28 febbraio 2023 – Intorno alle ore 13.00 di oggi, in via Verdi, una donna di 29 anni ha chiamato i soccorsi perché Sua figlia, di 3 mesi, e il cagnolino, erano rimasti chiusi dentro la macchina, una Range Rover che, scesa la donna per pochi minuti, aveva fatto scattare la chiusura automatica delle portiere, intrappolando bimba e fido. I pompieri, arrivati sul posto, hanno spaccato un finestrino sul lato opposto a dove si trovava la neonata sul seggiolino, e hanno aperto le portiere, riconsegnando la neonata alla mamma insieme al pet.

V. A.